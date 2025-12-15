السعوية تطلق أول مبادرة لإعداد قادة قطاع التجزئة المستقبليين

شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق أول مبادرة وطنية من نوعها يقودها القطاع الخاص، وهي "تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم". وتأتي هذه الخطوة الهامة، التي أعلن عنها منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، لتؤكد الدور المحوري لقطاع التجزئة كأحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وجسرًا يربط بين طموحات الكفاءات الوطنية والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي والمتنامي.
سد الفجوة وتنمية القيادات المستقبلية
تستجيب المبادرة بشكل مباشر للتحدي المتزايد المتمثل في الفجوة بين التوسع السريع في حجم وتعقيد قطاع التجزئة، وبين توفر الكفاءات المتخصصة القادرة على قيادة هذا النمو المستقبلي. ومن خلال توفير منصة وطنية منظمة، يهدف التحدي إلى بناء قاعدة مستدامة من المواهب المتخصصة، ودعم مسار إعداد القيادات المستقبلية المؤهلة لقيادة القطاع.
شراكة استراتيجية لرؤية 2030
تم تطوير المبادرة والإشراف عليها من قبل منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين هم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
يأتي هذا التعاون ليتناغم تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في مجالات تنمية القدرات البشرية وتنويع الاقتصاد، مما يعزز دور قطاع التجزئة كمحرك رئيسي للنمو الخاص والابتكار وتوليد فرص العمل.
التزام بضمان جاهزية القادة
وفي تصريح له، أكد بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، على الأهمية البالغة للمبادرة، مشيرًا إلى أن استدامة نمو القطاع وبناء قياداته المستقبلية تتطلب "تحركًا مدروسًا يقوده القطاع نفسه". وأضاف: "يجسد تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم التزامًا مشتركًا بالتعامل مع القطاع بوصفه منظومة اقتصادية وطنية، وضمان جاهزية القادة القادمين للتعامل مع حجمه المتنامي وتعقيداته وأهميته الاستراتيجية."
من جانبها، شددت الدكتورة مرام صبري، مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على دور الجامعة في وضع الكفاءات الأكاديمية في صميم عملية التحول، مشيرة إلى أنهم يدعمون "إعداد قادة مؤهلين للمستقبل يساهمون في تحقيق الأولويات الوطنية، ويدعمون العقلية الريادية كعامل محفز لتطور قطاع التجزئة."