السعوية تطلق أول مبادرة لإعداد قادة قطاع التجزئة المستقبليين

وفي تصريح له، أكد بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، على الأهمية البالغة للمبادرة، مشيرًا إلى أن استدامة نمو القطاع وبناء قياداته المستقبلية تتطلب "تحركًا مدروسًا يقوده القطاع نفسه". وأضاف: "يجسد تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم التزامًا مشتركًا بالتعامل مع القطاع بوصفه منظومة اقتصادية وطنية، وضمان جاهزية القادة القادمين للتعامل مع حجمه المتنامي وتعقيداته وأهميته الاستراتيجية."