السعودية: محطة تحلية ضخمة تدعم مشروع كهرباء "هجر" بـ 3 غيغاواط

وفي هذا السياق، قال ماورو مونتي، مدير منطقة في شركة "كانون آرتيس" التي فازت بعقدٍ لتشييد المحطةٍ من خلال أعمال الهندسة والتوريد: "علينا التعامل مع التحديات المعقدة والواسعة النطاق في مجال معالجة المياه، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والمتطلبات البيئية، بدءاً من تصميم العمليات وصولاً إلى تسليم المحطات بالكامل، وتقديم حلولٍ مخصصة للبنى التحتية الصناعية الحيوية حول العالم."