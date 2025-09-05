السعودية توقف ميزات الدردشة في لعبة "روبلوكس" لتعزيز الأمان

سلطت المملكة العربية السعودية الضوء على المخاطر المحيطة بالألعاب الإلكترونية وما تحمله من سلبيات، ولهذا قامت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والتي حرصت على حماية الأطفال والمجتمع من سلبيات الألعاب الإلكترونية، على إبرام اتفاق مع شركة "روبلوكس" لحجب أكثر من 300 ألف لعبة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، إضافة إلى إيقاف بعض ميزات التواصل ومنها الدردشة داخل التجربة لجميع المستخدمين في المملكة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها الهيئة، لتأمين بيئة رقمية آمنة تمكّن الأجيال من تطوير قدراتهم في الابتكار والإبداع وإدارة المحتوى.
وأوضحت شركة "روبلكس" أن رؤيتها طويلة المدى تقوم على “ربط الناس بالتفاؤل والاحترام”، مؤكدة التزامها بإنشاء منصة تتيح لجميع الفئات العمرية تجربة آمنة وإيجابية.
وقررت “روبلوكس” إيقاف بعض ميزات التواصل، ومنها الدردشة داخل التجربة في المملكة، وذلك ريثما تستكمل الشركة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوظيف مشرفين محليين ناطقين بالعربية لدعم عمليات المراجعة والإشراف على المحتوى.
وأكدت الشركة أن هذه التحديثات تأتي ضمن التزامها بالعمل المشترك مع “هيئة تنظيم الإعلام” لتطوير منصة تراعي خصوصية وثقافة المجتمع السعودي، وتسهم في دعم المهارات والتعليم والاقتصاد الإبداعي المتنامي.
روبلوكس في السعودية
تتمتع المنصة ةالأمريكية الشهيرة برواج كبير في السعودية؛ إذ جاءت في المركز الثاني ضمن قائمة الألعاب الإلكترونية الأكثر تحميلًا على الأجهزة الذكية في المملكة خلال عامي 2024 و2025، بينما تصدرت قائمة أكثر الألعاب تحميلًا في عام 2024 فقط، على أجهزة الجوالات الذكية، وفقًا لتقرير "إنترنت السعودية 2024" الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.