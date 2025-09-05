السعودية توقف ميزات الدردشة في لعبة "روبلوكس" لتعزيز الأمان

سلطت المملكة العربية السعودية الضوء على المخاطر المحيطة بالألعاب الإلكترونية وما تحمله من سلبيات، ولهذا قامت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والتي حرصت على حماية الأطفال والمجتمع من سلبيات الألعاب الإلكترونية، على إبرام اتفاق مع شركة "روبلوكس" لحجب أكثر من 300 ألف لعبة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، إضافة إلى إيقاف بعض ميزات التواصل ومنها الدردشة داخل التجربة لجميع المستخدمين في المملكة.