السعودية تعيد إحياء جدة التاريخية بحزمة استثمارات ومبادرات نوعية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الثقافة، عن مبادرة تعاونٍ مع منصة جوجل "Google" للفنون والثقافة لإطلاق صفحةٍ رسميّة لجدة التاريخية -أحد المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو- على منصّة قوقل الخاصّة بالفنون والثقافة، في خطوةٍ تهدف إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في إبراز القيمة الثقافية والتاريخية للمنطقة، وتضمّ أكثر من ثلاثين قصّة عن تاريخ جدّة، إضافة إلى جولاتٍ افتراضية عبر الإنترنت لمناطق جدّة التاريخية، وتشمل الصفحة جولات سير افتراضية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.