السعودية تعيد إحياء جدة التاريخية بحزمة استثمارات ومبادرات نوعية

شهد مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 في يومه الثاني، والذي نظمته وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات والمبادرات النوعية التي تستهدف تنمية قطاعي الضيافة والسياحة والفنون في منطقة جدة التاريخية.
وأشارت وزارة الثقافة إلى توقيعها اتفاقية بقيمة 72 مليون ريال لتأجير وتشغيل مركز الفنون المسرحية في ميدان الثقافة بجدة التاريخية، ويأتي هذا المركز لاستضافة الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل المبنى التراثي وتحويله إلى منصة حية للفنون والإبداع، وتمكين القطاع الثقافي وتحويله إلى رافد رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة مع شركة تطوير البلد بقيمة 30 مليون ريال لاستثمار أرض تجارية حيوية تقع بجوار مبنى باب البنط التاريخي، والمقرر أن يحتضن متحف البحر الأحمر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية حيوية تعزز تكامل الواجهة البحرية، واستقطاب استثمارات نوعية في مجالات الضيافة والتجزئة والخدمات، مما يعزز جاذبية المنطقة التاريخية ويزيد من تنوع الفرص الاقتصادية فيها.
كما وقعت اتفاقية بقيمة 12 مليون ريال مع شركة بيوت، وتقضي بتأجير وتشغيل 5 مبانٍ سكنية في قلب المنطقة التاريخية بنظام التأجير اليومي.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع جودة الخدمات السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة، واستقطاب المزيد من السياح والزوار للمملكة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
كما وقعت الوزارة اتفاقية أخرى بقيمة 17 مليون ريال مع شركة "كور" للضيافة، لتشغيل مجموعة من الفنادق التراثية في جدة التاريخية، وتستهدف هذه الاتفاقية إحياء روح الضيافة في المنطقة عبر إدارة الفنادق وفق أعلى المعايير العالمية، وتقديم تجربة تجمع بين الأصالة والرفاهية لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
صفحة رسمية على منصة جوجل للفنون والثقافة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الثقافة، عن مبادرة تعاونٍ مع منصة جوجل "Google" للفنون والثقافة لإطلاق صفحةٍ رسميّة لجدة التاريخية -أحد المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو- على منصّة قوقل الخاصّة بالفنون والثقافة، في خطوةٍ تهدف إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في إبراز القيمة الثقافية والتاريخية للمنطقة، وتضمّ أكثر من ثلاثين قصّة عن تاريخ جدّة، إضافة إلى جولاتٍ افتراضية عبر الإنترنت لمناطق جدّة التاريخية، وتشمل الصفحة جولات سير افتراضية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح المشرف العام على منطقة جدة التاريخية عبدالعزيز العيسى أن إطلاق الصفحة يشكّل نقلةً نوعية في تعريف العالم بالمنطقة، مشيرًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن من عرض تراث جدة التاريخية أمام الملايين من الزوار الافتراضيين، وإبراز قيمته الحضارية في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية الإرث الثقافي وتفعيله بصفته عنصرًا مؤثرًا في التنمية الوطنية.
من جانبه أكد المدير والمؤسس لمنصة جوجل للفنون والثقافة أميت سود، الالتزام بالعمل مع المزيد من المؤسسات الثقافية السعودية لضمان الحفاظ على تراث المملكة، ومشاركته على نطاقٍ واسع مع الجمهور العالمي.
ويأتي إطلاق الصفحة الرسمية لجدة التاريخية على منصة جوجل للفنون والثقافة ضمن جهود وزارة الثقافة، في تعزيز الشراكات الإستراتيجية العالمية، وتهدف من خلال هذه الصفحة إلى تعزيز حضور المواقع السعودية التراثية والأثرية التاريخية على الصعيد العالمي، وتعريف المجتمع الدولي بهذه المواقع التي تحكي عن عراقة وتاريخ المملكة.