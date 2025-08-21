السعودية تستقبل "فيستا جيت"أول ناقلة أجنبية تسيّر رحلات خاصة في المملكة

أعلنت "فيستا جيت"، شركة الطيران الخاص الأولى والوحيدة في العالم، والتابعة لمجموعة "فيستا"، عن توقيعها اتفاقية تصبح بموجبها الناقلة الجوية الأجنبية الأولى التي تُسيّر رحلات داخلية في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي هذه الخطوة لتؤكّد التزام الشركة الراسخ بإتاحة خدماتها وخبراتها بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، وذلك تحت إشراف وتوجيه الهيئة العامة السعودية للطيران المدني.

وبالاعتماد على أسطولها من الطائرات المملوكة بالكامل من قبلها، فإنّ "فيستا جيت" تتمتّع بالمقوّمات النموذجية لتقديم خدمات الطيران الخاص المباشرة من وإلى مختلف أنحاء المملكة، مع ضمان تزويد العملاء المحليين بالمستوى ذاته من الكفاءة والجودة الذي لطالما اشتهرت به عالمياً؛ حيث تمتلك الشركة أكبر أسطولٍ عالمي للطيران الخاص من طائرات جلوبال 7500 (مع إثرائه بجلوبال 8000 قريباً) ما يسمح لعملاء "فيستا جيت" بالوصول إلى أي نقطة في العالم على مدار الساعة انطلاقاً من السعودية، ولاسيما وأن المملكة تمتاز بموقعٍ جغرافي استراتيجي.

وقال نيك فان دير مير، الرئيس التنفيذي للعمليات في "فيستا":"إن اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والاعتراف بها يمثلان محطة مهمة في عمليات فيستا داخل المملكة. من خلال توسيع قدراتنا المحلية، نحن لا نعزز حضورنا الإقليمي فحسب، بل نعمل أيضاً على رفع كفاءة أسطولنا العالمي. وهذا يتيح لنا خدمة عملائنا من خلال توفير وصول سلس داخل المملكة وخارجها، مع ضمان أن تعكس كل رحلة التزام فيستا بالموثوقية والاتساق والخدمة عالمية المستوى."

ويقف قطاع الطيران السعودي على أعتاب تحوّلٍ تاريخي نظراً للدور الهام الذي من المنتظر أن يلعبه في إطار رؤية المملكة لعام 2030، حيث تعمل القيادة السعودية والهيئة العامة للطيران المدني على تحديث القطاع بوتيرةٍ مُتسارعة عن طريق تحسين اللوائح الناظمة والبُنى التحتية ودعم الابتكار، وذلك بما يرقى لطموحات المملكة بالتحوّل إلى محورٍ عالمي هام للسفر يصل ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا على نحوٍ غير مسبوق. وتتناغم هذه الرؤية بكلِّ انسجام مع عمليات "فيستا" بصفتها المزوّد الرائد لأكثر حلول الطيران الخاص تقدماً واستدامةً وترابطاً مقابل أفضل قيمة وفي أي مكان وزمان حول العالم.

وتلتزم "فيستا جيت" - التي تخدم السوق منذ أكثر من 15 عاماً، متقدّمة على أي ناقلة دولية أخرى - التزاماً راسخاً بإضافة قيمةٍ حقيقية إلى الاقتصاد السعودي فقد أثبتت المملكة كونها سوقاً هاماً واعداً بالنمو والفرص بالنسبة للشركة؛ حيث شهد النصف الأول من 2025 تسجيل "فيستا جيت" زيادة قدرها 32% على أساس سنوي في عدد أعضاء برنامجها ، ما يعكس الطلب الكبير على حلول الطيران المحلية والعالمية من قبل العملاء المحليين والعالميين على حدٍّ سواء.

وقال مازن عبيد، رئيس شركة "فيستا" في منطقة الشرق الأوسط:"نحن سعداء بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، بما يعزز التزامنا بتقديم حلول طيران موثوقة ومرنة وموثوق بها لعملائنا من خلال بنيتنا التحتية العالمية والإقليمية. وبصفتي سعودياً، أشعر بفخر كبير وحماس بالغ تجاه هذه المبادرة الجديدة، ولكل الفرص التي أعلم أننا سنحققها معاً. نشكر المملكة وقيادتها على رؤيتها الطموحة 2030، ونتطلع بشغف إلى توظيف العديد من الخبراء المحليين والاستثمار محلياً."

ولطالما كانت "فيستا" رائدة السوق على مدى أكثر من 20 عاماً، إذ تقدِّم خدماتها للشركات والأفراد على شكل رحلات إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة على متن طائرات الأسطول المخصَّص لأعضائها، والمؤلَّف مما يزيد عن 270 طائرة أعمال من أنواع مختلفة باللونين الأحمر والفضي اللذين تشتهر بهما "فيستا"، وذلك مع التركيز على الطائرات متوسّطة الحجم ذات المدى العالمي، من "تشالنجر 350" إلى طائرتها الرئيسية "جلوبال 7500"، حيث تتيح الشركة دوماً أفضل طائرة ضمن فئتها لكل رحلة.

ويُشار إلى أنّ الإعلان الجديد يأتي في أعقاب إتمام "فيستا" الناجح لصفقةٍ ملكية وإقراض بأجل محدود من الفئة "ب" بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري. وتأتي هذه الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني كإنجازٍ جديد يُضاف إلى سجل "فيستا" بما يرسِّخ مكانتها في أحد أهم أسواقها، ويجسّد انعكاساً لاستراتيجية

الشركة ورؤيتها بعيدة المدى. كما تواصل الشركة تطوير ذاتها لمواكبة الطلب عن طريق الارتقاء بعملياتها وخدماتها وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي في الأسواق الناشئة.