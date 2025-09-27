السعودية تروّج للبحر الأحمر كمنصة جديدة لعالم اليخوت

وضم جناح الهيئة شركاء استراتيجيين من أبرز الجهات المطورة والمشغلة مثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر، ونادي جدة لليخوت والمارينا، وأمالا، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومجموعة بلو ليميتس، وشركة THC، حيث أتاح لقاءات مع أكثر من 90 جهة دولية نتج عنها الإعلان عن 18 صفقة لتعزيز قطاع اليخوت الفاخرة في المملكة.