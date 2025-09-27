السعودية تروّج للبحر الأحمر كمنصة جديدة لعالم اليخوت

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملتها الدولية "Super Yacht Arabia" التي تروج للبحر الأحمر السعودي وجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة، وذلك خلال مشاركتها في معرض موناكو لليخوت المقام خلال الفترة من 24- 27 سبتمبر الجاري.
وأبرزت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض؛ مقومات البحر الأحمر الاستثنائية الجامعة بين التقنيات المستقبلية مع المحافظة على الأصالة والتفرّد، من المرافئ الحديثة والممرات البحرية والعروض الحصرية، مدعومة بمقومات طبيعية من الشعب المرجانية العملاقة والواحات والجزر الخاصة.
كما سلطت الضوء على الإمكانات التي يتمتع بها البحر الأحمر من التجارب السياحية، والبنية التحتية المتطورة، والجاهزية العالية لاستقبال اليخوت الفاخرة، والفرص الاستثمارية الواعدة؛ مؤكدة استراتيجيتها في ترسيخ موقع البحر الأحمر السعودي وجهة عالمية جديدة لعشاق الملاحة والرحلات البحرية الفاخرة.
وضم جناح الهيئة شركاء استراتيجيين من أبرز الجهات المطورة والمشغلة مثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر، ونادي جدة لليخوت والمارينا، وأمالا، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومجموعة بلو ليميتس، وشركة THC، حيث أتاح لقاءات مع أكثر من 90 جهة دولية نتج عنها الإعلان عن 18 صفقة لتعزيز قطاع اليخوت الفاخرة في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة فهد حميد الدين، أن البحر الأحمر السعودي يستعد لاستقبال مجتمع اليخوت العالمي بما يقدمه من مرافق متطورة، ومسطحات مائية واسعة، وتجارب سياحية فاخرة، بدعم استثماري غير مسبوق يتجاوز 84 مليار ريال، بساحل يمتد لأكثر من 1800 كيلومتر.
وأضاف حميد الدين أن معرض موناكو مثّل منصة مميزة لاستعراض مكانة البحر الأحمر وجهة جديدة لعالم اليخوت، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يشكل فرصة استراتيجية للنمو بفضل موقعه الجغرافي المميز، وبنيته التحتية القابلة للتوسع، والدعم الحكومي الكبير، مما يجعله بيئة خصبة أمام المستثمرين وقادة صناعة السياحة البحرية حول العالم.