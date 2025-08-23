السعودية ترسم مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الذي يستمر على مدى يومين في الرياض، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وهو منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية والألعاب والترفيه والتكنولوجيا والأعمال تحت سقف واحد.

وافتتح المؤتمر أعماله بجلسة حوارية بعنوان "العصر القادم للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة: كيف تعيد المملكة العربية السعودية رسم مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية".

وخلال مشاركته أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن المملكة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بفئة الشباب تحت سن الثلاثين المتمثلين في 63% من سكان المملكة ، عن طريق التركيز على الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية لتلبية تطلعاتهم، كما أشار إلى الإهتمام الكبير من قبل تلك الفئة على الرياضات الإلكترونية، والذي يمارسه ما يقارب 20 مليون شخص في المملكة.

وقال سموه: إن المملكة تعمل على أن تكون مركزا عالميا لهذه الرياضات، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير برامج التدريب والمحاكاة، بما يواكب أعلى المعايير العالمية، حيث أن تكامل الرياضة مع الترفيه والتقنية يفتح آفاقًا واسعة للشباب والمواهب السعودية، ويمنح المملكة فرصة لإبراز ثقافتها للعالم عبر الفعاليات الدولية الكبرى.

وتطرق سموه للاستعدادات القائمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، لتكون نسخة استثنائية تسجل ضمن أفضل النسخ في التاريخ، مشددًا على أن يكون الاستثمار في البنية التحتية والإمكانات الحالية ذات أثر مستدام لما بعد كأس العالم، بما في ذلك مرافق الضيافة ومتطلبات المنشآت الرياضية الحديثة، معربًا عن ثقته أن المملكة قادرة على تقديم نموذج عالمي مميز في الاستضافة والتنظيم، يليق بمكانتها ويحقق طموحات أبنائها.