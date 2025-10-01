السعودية تدشن أول برج مراقبة افتراضي عن بُعد في الشرق الأوسط

سجّلت المملكة إنجازًا نوعيًا في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط، بإدارة الحركة الجوية في مطار العُلا الدولي عن بُعد من خلال أول برج مراقبة افتراضي، وذلك بعد أن تسلمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية رخصة التشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني، واستوفت جميع متطلبات السلامة والأمان، ليصبح أول مطار يُدار عن بُعد في المنطقة، وذلك ضمن جهود المملكة نحو تبني أحدث التقنيات في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة العلا مركزًا لوجستيًا عالميًا شمال غرب المملكة، ودعم نمو السياحة في المنطقة.