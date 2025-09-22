السعودية تحلّق برؤية 2030 وتحوّل الطيران الخاص إلى رافعة للنمو العالمي
تحتفي المملكة العربية السعودية بإنجازاتها العريقة وطموحاتها المستقبلية في مناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، فيما يواصل قطاع الطيران ترسيخ حضوره كأحد أعمدة الفخر الوطني والازدهار الاقتصادي والتأثير العالمي. وبفضل مستهدفات رؤية السعودية 2030، تعيد المملكة صياغة مستقبل التنقل العالمي من خلال بنية تحتية رائدة وإصلاحات نوعية ومشاريع كبرى طموحة تعزز مكانتها كأحد أبرز مراكز الطيران وأكثرها حيوية على مستوى العالم.
وتتقدم فيستا أكبر مجموعة للطيران الخاص في العالم في صميم هذا التحول، وفي خطوة استراتيجية خلال أغسطس الماضي، أصبحت علامتها البارزة "فيستاجِت" أول شركة طيران خاص عالمية تحصل على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتشغيل رحلات داخلية داخل المملكة.
الطيران الخاص.. رافعة استراتيجية للنمو
يُصنَّف قطاع الطيران في المملكة ضمن أهم القطاعات الممكنة لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030 مع توقعات بمساهمته بما يصل إلى 280 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق آلاف فرص العمل خلال السنوات العشر المقبلة. ويلعب الطيران الخاص دوراً محورياً في هذا الإطار من خلال ربط المستثمرين بالمشاريع الاقتصادية العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والعلا، وتعزيز نمو السياحة عبر تمكين المسافرين من أصحاب الثروات العالية من الوصول إلى وجهات سياحية تتجاوز المراكز الرئيسية، بالإضافة إلى دعم الفعاليات العالمية الكبرى مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وموسم الرياض وسباقات الفورمولا 1 من خلال توفير حلول سفر آمنة وفعّالة وراقية المستوى، وأخيرا تمكين قادة الأعمال السعوديين من الوصول إلى الأسواق الدولية بسرعة وأمان بما يعزز كفاءة الحركة التجارية والاستثمارية.
وشهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على خدمات الطيران الخاص، حيث كشفت بيانات فيستا للنصف الأول من عام 2025 (يناير – يونيو) عن زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي في عدد الأعضاء الجدد مع تركيز النشاط الجوي بشكل رئيسي على ربط الرياض وجدة والعلا ونيوم بالوجهات الدولية.
قال مازن عبيد، رئيس منطقة الشرق الأوسط في فيستا: "بصفتي سعودياً، أشعر بفخر كبير لرؤية الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران في خلق فرص جديدة لاقتصادنا ومجتمعنا. إن استثمارات فيستا في المملكة تعكس إيماننا العميق بمستقبلها الاستثنائي وعزمنا على دعم رؤية 2030 في كل خطوة والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في مجال الطيران."