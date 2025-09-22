السعودية تحلّق برؤية 2030 وتحوّل الطيران الخاص إلى رافعة للنمو العالمي

يُصنَّف قطاع الطيران في المملكة ضمن أهم القطاعات الممكنة لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030 مع توقعات بمساهمته بما يصل إلى 280 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق آلاف فرص العمل خلال السنوات العشر المقبلة. ويلعب الطيران الخاص دوراً محورياً في هذا الإطار من خلال ربط المستثمرين بالمشاريع الاقتصادية العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والعلا، وتعزيز نمو السياحة عبر تمكين المسافرين من أصحاب الثروات العالية من الوصول إلى وجهات سياحية تتجاوز المراكز الرئيسية، بالإضافة إلى دعم الفعاليات العالمية الكبرى مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وموسم الرياض وسباقات الفورمولا 1 من خلال توفير حلول سفر آمنة وفعّالة وراقية المستوى، وأخيرا تمكين قادة الأعمال السعوديين من الوصول إلى الأسواق الدولية بسرعة وأمان بما يعزز كفاءة الحركة التجارية والاستثمارية.