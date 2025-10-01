السعودية تحصد 6 جوائز في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025

وتوزعت الجوائز بالحصول على 4 ميداليات برونزية حققها الطالب محمد ناصر الأسمري من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، وسلطان عبدالرحمن العيبان من تعليم الرياض، وسعد بندر العريفي من تعليم الرياض، وفارس ياسر الردادي من تعليم المدينة المنورة، إضافة إلى شهادتي تقدير حصل عليهما هشام علي الشهري من تعليم الشرقية، والمنذر سعيد الغامدي من تعليم الباحة.