السعودية تبرز كنموذج عالمي في تمكين المرأة ودفع النمو السياحي

ولفت الوزير الخطيب إلى زيادة أهمية هذه الأرقام عند النظر إلى التوقعات المستقبلية للقطاع، حيث إن ثُلث الوظائف الجديدة عالميًا التي ستُضاف بحلول عام 2035م، ستأتي من قطاع السفر والسياحة، مما يجعله محركًا فريدًا للنمو الاقتصادي العالمي.