السجن 14 عاماً لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قضية فساد
حكمت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 14 عاماً في قضية فساد أراض، حسبما ذكرت قناة "أري نيوز" المحلية.
وأصدرت محكمة مكافحة الكسب غير المشروع الحكم في هذه القضية، وهي الأكبر من حيث المخالفات المالية التي يواجهها خان، في سجن بمدينة راولبندي، حيث سُجن خان منذ أغسطس/آب 2023.
وكان نجم الكريكيت السابق، البالغ من العمر 72 عاماً، قد وجهت إليه اتهامات بحصوله وزوجته على قطعة أرض من قبل مطور عقاري خلال فترة رئاسته للوزراء من عام 2018 إلى عام 2022 مقابل مزايا غير قانونية.
وكان خان وزوجته "بشرى بيبي" قد أنكرا التهم الموجهة إليهما. وتم تأجيل إعلان الحكم ثلاث مرات، كان آخرها يوم الاثنين، وسط محادثات بين الحكومة وحزب خان.
وأفادت قناة "جيو نيوز" أنه تم احتجاز بشرى بيبي، وهي في أواخر الأربعينيات من عمرها والتي أطلق سراحها بكفالة، بعد إدانتها أيضاً في القضية.
وقال الجناح الإعلامي الأجنبي لحزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان في بيان: "بينما ننتظر القرار التفصيلي، من المهم أن نلاحظ أن قضية مؤسسة القادر ضد عمران خان وبشرى بيبي تفتقر إلى أي أساس متين ومن المؤكد أنها ستنهار".
ويعد الحكم أكبر انتكاسة لخان وحزبه منذ الأداء الجيد المفاجئ في الانتخابات العامة عام 2024 عندما فاز مرشحوه - الذين أجبروا على خوض الانتخابات كمستقلين - بأكبر عدد من المقاعد، لكنهم لم يحققوا الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
ويواجه خان، الذي سُجن منذ أغسطس/آب 2023، عشرات القضايا التي تتراوح بين تهم الفساد وإساءة استخدام السلطة، والتحريض على العنف ضد الدولة بعد إقالته من منصبه في تصويت برلماني على الثقة في أبريل/نيسان 2022.
وقد تمت تبرئته أو تعليق أحكامه في معظم القضايا، باستثناء قضية واحدة بتهمة تحريض المؤيدين على أعمال شغب في منشآت عسكرية للاحتجاج على اعتقاله في 9 مايو/أيار 2023.
وقد قاد أنصاره عدة مسيرات احتجاجية عنيفة منذ أحداث التاسع من مايو.
وتمت محاكمته داخل السجن لأسباب أمنية.