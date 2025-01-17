السجن 14 عاماً لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قضية فساد

ويواجه خان، الذي سُجن منذ أغسطس/آب 2023، عشرات القضايا التي تتراوح بين تهم الفساد وإساءة استخدام السلطة، والتحريض على العنف ضد الدولة بعد إقالته من منصبه في تصويت برلماني على الثقة في أبريل/نيسان 2022.