"سالوني ديل موبيلي" يرسم مستقبل التصميم في السعودية

عند سؤالها عن الرسالة الأساسية التي تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم إلى إيصالها من خلال استضافة المعرض، قالت بورو: "الرسالة واضحة فالتصميم هنا ليس مجرد شكل أو منتج، بل هو ثقافة وأداة لبناء المستقبل في آنٍ واحد، وبالتعاون بين سالوني ديل موبيلي. ميلانو وهيئة فنون العمارة والتصميم، يتحول الحوار إلى منصة عمل حقيقية، يلتقي فيها الإبداع الإيطالي بالهوية السعودية، بهدف نقل الزوّار من الإلهام إلى التنفيذ عبر مسار واضح، واجتماعات أعمال مخصصة (B2B)، وبرنامج ثقافي منسّق بمشاركة مواهب سعودية. إنه أكثر من معرض تقليدي؛ إنه جسر عملي يتيح تحويل الأفكار إلى مشاريع واتفاقيات تعاون ملموسة."