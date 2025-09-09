الرياض تحتضن النسخة السادسة من معرض السعودية للفعاليات بحلّة أضخم

وبهذه الخطوة النوعيّة، تساهم الجوائز في تسليط الضوء على الفِرَق والأفراد والشركات الذين لعبوا دوراً محوريّاً في تطوير بيئة الفعاليات بالمملكة، سواء عبر تجارب جماهيريّة استثنائيّة أو حلول تنظيميّة مبتكرة أو شراكات استراتيجيّة مؤثّرة. كما تعكس روح رؤية المملكة 2030 في جعل قطاع الفعاليات والترفيه الحي محرّكاً رئيسيّاً للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

وبذلك، تسهم الجوائز في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الفعاليات، وترسيخ صورتها كوجهة رائدة تستقطب أبرز الكوادر والابتكارات، وتواكب التوجهات الدوليّة في بناء اقتصاد إبداعي متكامل.