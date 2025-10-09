الرياض تحتضن المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي

تحت رعاية وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأمير عبد العزيز بن سعود، تستضيف الجامعة في مقرها بالرياض خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025م، المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي، بتنظيم من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وبمشاركة دولية واسعة من الجهات الأمنية والمنظمات الإقليمية والدولية.