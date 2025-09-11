الرياض تحتضن أول دورة لمعرض "إيفات السعودية" في يناير 2026

وقال سلطان الحارثي، المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي لدى المركز الوطني لإدارة النفايات (موان): "يهدف معرض إيفات السعودية إلى فتح آفاق الحوار بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص. ويأتي في وقت تنفذ فيه المملكة استراتيجيتها الوطنية للنفايات، مع أهدافٍ تشمل تحويل 90% من مكبات النفايات وفصل 91% من النفايات عند المصدر بحلول عام 2040. ويساهم هذا المعرض في دعم هذه الأهداف من خلال تسريع اعتماد التقنيات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص".