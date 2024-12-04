الرئيس الكوري الجنوبي يتراجع عن الأحكام العرفية وسط احتجاجات وتصويت البرلمان

بعد بعض الالتباس حول الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها، أصدر الجيش الكوري الجنوبي مرسوماً يمنع الاحتجاجات ويوقف أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية، كما وضع وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة.

لم يتم تنفيذ سوى القليل من هذه الإجراءات قبل أن يتحدى 190 من أعضاء الجمعية الوطنية، التي تضم 300 عضو، قيود الشرطة والجيش ويصوتوا ضد الإعلان. عقب ذلك، وعد الرئيس يون بإلغاء القرار.

لماذا أعلن يون الأحكام العرفية؟