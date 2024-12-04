الرئيس الكوري الجنوبي يتراجع عن الأحكام العرفية وسط احتجاجات وتصويت البرلمان
شعر الكوريون الجنوبيون بالدهشة يوم الثلاثاء عندما ظهر الرئيس "يون سوك يول" فجأة في بث تلفزيوني مباشر وأعلن نيته فرض الأحكام العرفية، لكنه تراجع عن قراره بعد بضع ساعات.
بعد بعض الالتباس حول الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها، أصدر الجيش الكوري الجنوبي مرسوماً يمنع الاحتجاجات ويوقف أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية، كما وضع وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة.
لم يتم تنفيذ سوى القليل من هذه الإجراءات قبل أن يتحدى 190 من أعضاء الجمعية الوطنية، التي تضم 300 عضو، قيود الشرطة والجيش ويصوتوا ضد الإعلان. عقب ذلك، وعد الرئيس يون بإلغاء القرار.
لماذا أعلن يون الأحكام العرفية؟
وقال يون إن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة.
صرّح يون قائلاً: "أعلنتُ الأحكام العرفية لحماية جمهورية كوريا الحرة من تهديد القوات الشيوعية الكورية الشمالية، وللقضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية التي تعارض الدولة وتهدد حرية وسعادة شعبنا، وللحفاظ على النظام الدستوري الحر."
ولم يذكر يون أي تهديد محدد من جانب كوريا الشمالية المسلحة نووياً، بل ركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.
واشتكى من تقديم 22 اقتراحاً لعزل مسؤولين في الإدارة منذ توليه منصبه في مايو/أيار 2022.
وصلت معدلات تأييد الرئيس إلى مستويات منخفضة قياسية وسط فضيحة استغلال النفوذ المتزايدة والصراعات مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بشأن الميزانيات والتحقيقات.
ما هي الخطوات التي اتخذها الجيش؟
عيّن الجيش الجنرال بارك آن سو، وهو ضابط برتبة أربع نجوم، لقيادة إدارة الأحكام العرفية. كما أصدر مرسوماً دخل حيز التنفيذ في الساعة 11 مساءً يوم الثلاثاء.
وبالإضافة إلى حظر النشاط السياسي وتقييد وسائل الإعلام، أمر المرسوم أيضاً الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل.
وأضافت أن من يخالف الأحكام العرفية يمكن اعتقاله دون مذكرة توقيف.
اقتحمت قوات الأحكام العرفية، مجهزة ببنادق ودروع واقية وأجهزة للرؤية الليلية، مبنى الجمعية الوطنية. هناك، واجهتهم مجموعة من الموظفين الذين حاولوا التصدي لهم باستخدام طفايات الحريق.
ولم تظهر حتى صباح الأربعاء أي إشارة خارجية إلى سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، التي استمرت في تقديم تقاريرها طوال الأزمة.
الرد الأجنبي
وتجمع آلاف المتظاهرين خارج البرلمان حيث اندلعت اشتباكات طفيفة مع الشرطة والجيش.
وتجمع المشرعون للتصويت ضد الأحكام العرفية، حيث أدانها نواب المعارضة وزعماء حزب يون نفسه باعتبارها غير دستورية.
صوت جميع النواب الحاضرين البالغ عددهم 190 نائباً لصالح رفع الأحكام العرفية. وألقى يون خطاباً آخر أعلن فيه سحب القوات وأنه سيرفع المرسوم بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
حذرت بعض السفارات الأجنبية في سيول رعاياها من ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وقال مسؤولون في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأماكن أخرى إنهم يشعرون بالقلق إزاء التطورات وأكدوا أن سيادة القانون السلمي يجب أن تسود.
ماذا حدث للأسواق المالية؟
أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء أنها مستعدة لضخ سيولة "غير محدودة" في الأسواق المالية. جاء ذلك بعد أن ألغى الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تراجع قيمة الوون إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.
صدر هذا الإعلان عقب محادثات طارئة أجراها وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج خلال الليل. في الوقت نفسه، عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعاً مفاجئاً للموافقة على إجراءات إنقاذ لدعم سوق الائتمان المحلية.
استعادت الأسواق المالية بعض استقرارها خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع الوون وتمكنت الأسهم من تقليص جزء من خسائرها. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن الاستقرار السياسي طويل الأمد في كوريا الجنوبية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة أسواقها على الساحة العالمية.
وقالت الحكومة في بيان "إن كافة الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وكذلك أسواق الأسهم ستعمل بشكل طبيعي".
"سنقوم بضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق المال قصيرة الأجل وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي حتى يتم تطبيعها بشكل كامل."
كيف تم رفعه؟
تراجع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية يوم الأربعاء بعد أن تحدى المشرعون قوات الأمن وصوتوا ضد إعلانه، بينما خرج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع.
وقام الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، الذي قفز نوابه فوق الأسوار واشتبكوا مع قوات الأمن ليتمكنوا من التصويت على إلغاء القانون، بمطالبة الرئيس يون بالاستقالة فوراً بسبب محاولته "التمرد".
كما دعت أكبر نقابة عمالية في البلاد إلى "إضراب عام مفتوح" حتى استقالة يون.
ووصف زعيم حزب يون الحاكم المحاولة بأنها "مأساوية" في حين دعا إلى محاسبة المتورطين.
تراجع يون عن قراره بعد أن صوت المشرعون ضد الإعلان الذي أصدره في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حيث أشار في الإعلان إلى التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية و"القوى المناهضة للدولة".
قال يون في تصريح تلفزيوني حوالي الساعة 4:30 صباحاً (19:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء): "قبل لحظة فقط، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية لرفع حالة الطوارئ، وقد سحبنا الجيش الذي تم نشره لعمليات الأحكام العرفية".
"سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية من خلال اجتماع مجلس الوزراء".
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن حكومة يون وافقت على اقتراح رفع الأمر.
ماذا بعد؟
دعا نواب المعارضة يون إلى الاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل. وعرض رئيس أركانه ومسؤولون آخرون الاستقالة جماعياً، بينما طالب زعيم حزبه الحاكم بإقالة وزير الدفاع واستقالة الحكومة بأكملها.
ومن المتوقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات، حيث يخطط أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، وهو الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، لتنظيم مظاهرة في سيول وتعهد بالإضراب حتى استقالة يون.
وتم تأجيل اللقاءات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة رئيس وزراء السويد واجتماع المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.