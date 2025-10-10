الحكومة الإسرائيلية توافق على صفقة إطلاق رهائن غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة أن الحكومة قد "أقرت إطار عمل" لصفقة إطلاق سراح رهائن مع حركة حماس، مع اقتراب الطرفين من إنهاء أكثر من عامين من الأعمال العدائية في قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد أكدت سابقاً أن "جميع الأطراف" وقّعت على المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار، مضيفة أن تحرير حماس للأسرى سيُفضي إلى "إنهاء هذه الحرب".

يأتي الاتفاق في مصر بعد إعلان خطة سلام مؤلفة من 20 نقطة لقطاع غزة الشهر الماضي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه يخطط للسفر الأحد إلى الشرق الأوسط.

تخطط مصر لفعالية للاحتفال بإنجاز الصفقة، ومن المتوقع أن يزور ترامب إسرائيل ويفكر في زيارة قطاع غزة الذي تعرض للدمار.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من الاجتماعات التي جرت الخميس للموافقة على الصفقة، وفقاً للاتفاق الذي ينص على انسحاب القوات العسكرية في نهاية المطاف من غزة.

وفي بيان صادر في وقت مبكر من يوم الجمعة، قال مكتب نتنياهو إن الحكومة "أقرت إطاراً لإطلاق سراح جميع الرهائن - الأحياء منهم والمتوفين".

واجه نتنياهو معارضة من حلفائه اليمينيين المتشددين، حيث قال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إنه سيصوت ضد الاتفاق، واصفاً خطة إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل 47 رهينة لا تزال في غزة بأنها "ثمن ثقيل لا يُحتمل".

رغم الاحتفالات في إسرائيل وغزة وتدفق الرسائل من قادة العالم مهللين للصفقة، لا تزال هناك قضايا عديدة لم تحل، بما في ذلك خطة نزع سلاح حماس والسلطة الانتقالية المقترحة لقطاع غزة بقيادة ترامب نفسه.

وقال المسؤول الكبير في حماس أسامة حمدان إن الحركة ترفض ذلك، وأضاف: "لن يقبل أي فلسطيني بذلك. جميع الفصائل، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ترفض هذا".

قال ترامب إن مسألة استسلام حماس لأسلحتها ستتم معالجتها في المرحلة الثانية من خطة السلام. وأضاف للصحفيين: "سيكون هناك نزع سلاح"، مؤكداً أيضاً أنه سيكون هناك "انسحابات" من قبل القوات الإسرائيلية.

قال مسؤولون أمريكيون كبار إن فريقاً عسكرياً مؤلفاً من 200 شخص بقيادة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر سيُرسل إلى الشرق الأوسط لـ"الإشراف" على الهدنة.

قال مسؤول إن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا وربما الإمارات سيكونون ضمن الفريق. وأضاف مسؤول ثانٍ أنه "لا يُعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة".

"دموع الفرح"

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرزيان أن المسودة الأولى للاتفاق وقعتها "جميع الأطراف" في وقت مبكر من الخميس، وقالت للصحفيين إن "جميع رهائننا، الأحياء والمتوفين، سيتم إطلاق سراحهم بعد 72 ساعة، أي يوم الاثنين".

قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن إطلاق سراح الرهائن "يجب أن يجلب نهاية هذه الحرب".

في مقابلة نادرة مع شبكة إسرائيلية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقناة 12 الإسرائيلية إن "ما حدث اليوم هو لحظة تاريخية". وأضاف: "اليوم، نحن سعداء جداً بأن سفك الدماء قد توقف. نأمل أن يبقى الحال على هذا النحو، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل".

سافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر إلى القدس مساء الخميس، حيث التقى كل من نتنياهو ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، وفق مكاتبهم.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الثنائي شارك لاحقاً في اجتماع الحكومة الذي عُقد للموافقة على الخطة.

تم التوصل إلى الاتفاق في محادثات غير مباشرة ومغلقة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ويتضمن زيادة كبيرة في المساعدات إلى غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة.

أثارت الأنباء فرحة كبيرة في غزة، التي دمرت الكثير من مناطقها بسبب الهجوم الإسرائيلي.

قال سامر جودة، الفلسطيني المهجر، لوكالة فرانس برس: "بصراحة، عندما سمعت الخبر، لم أستطع التماسك. انهمرت دموع الفرح. عامان من القصف، الإرهاب، الدمار، الفقدان، الإذلال، والشعور المستمر بأننا قد نموت في أي لحظة."

تجمع آلاف الأشخاص في ميدان بوسط تل أبيب للاحتفال، حاملين صوراً للرهائن الذين ما زالوا في غزة وملوحين بالأعلام الإسرائيلية والأمريكية.

قالت لورانس إيتزهاك (54 عاماً): "كنا ننتظر هذا اليوم منذ 734 يوماً. لا نستطيع أن نتخيل أن نكون في مكان آخر هذا الصباح".

قدمت حماس قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، والتي تشمل 250 فلسطينياً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد و1,700 آخرين اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب، حسب مصدر من حماس.

استمرار الانفجارات

جرت المحادثات في ظل الذكرى الثانية لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أدى إلى مقتل 1,219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس مبنية على أرقام رسمية إسرائيلية.

أسر المقاتلون أيضاً 251 شخصاً كرهائن إلى غزة، لا يزال 47 منهم محتجزين هناك، بينهم 25 تقول إسرائيل إنهم توفوا.

قتل الهجوم الإسرائيلي على غزة على الأقل 67,194 شخصاً، حسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس، وهو رقم تعتبره الأمم المتحدة موثوقاً.

لا تميز الأرقام بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تشير إلى أن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.

أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، الذي يعمل تحت سلطة حماس، بأن عدة غارات استهدفت القطاع بعد إعلان الصفقة.

قال صحافيو وكالة فرانس برس وشهود عيان إنهم سمعوا مزيداً من الانفجارات وقصف المدفعية مساء الخميس في جنوب ووسط غزة.