الباكستان: مصادرة أمتعة الركاب بقيمة 4400 درهم شائعات

قالت هيئة الإيرادات الفيدرالية الباكستانية في بيان إن التعديل المقترح على قواعد الأمتعة "خلق انطباعاً خاطئاً بأن قيمة الأمتعة الشخصية قد تم تحديدها بما يصل إلى 1200 دولار، وقد انتشر هذا الارتباك في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في البلاد."

وأوضح مجلس الإيرادات أن الغرض من مشروع التعديل هو الحد من إساءة استخدام مرافق الأمتعة من قبل شركات النقل التجارية.