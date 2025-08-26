"الاعتماد المهني" يعزز كفاءة العمالة الوافدة إلى السعودية

يعمل برنامج "الاعتماد المهني" على تحقيق إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز موثوقية مهارات العمالة الوافدة في مختلف القطاعات بالمملكة، حيث أكمل البرنامج تغطيته للدول المستهدفة بنسبة 100%، لتشمل أكثر من 160 دولة حول العالم، وتغطية ما يتجاوز 1,000 مهنة.

وحقق البرنامج العديد من المنجزات النوعية من خلال خدمة "الفحص المهني"، التي تستهدف تقييم مستوى مهارات العمالة المهنيّة والحرفيّة الوافدة، عبر إجراء اختبارات نظريّة وعمليّة تطبيقية للتأكّد من جاهزية العامل الوافد لسوق العمل السعودي، في مختلف المهن عبر أكثر من 150 مركز داخلي ودولي، كما تعمل خدمة "التحقق المهني" على ضمان صحة وموثوقيّة مؤهّلات وخبرات العمالة، إلى جانب تغطية مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ويتم إنجاز العمليات بطريقة مؤتمتة بالكامل والتحقق خلال وقت قياسي لا يتجاوز 15 يوما كحد أقصى.

واستفاد من البرنامج أكثر من 460,000 عامل معتمد بنهاية النصف الأول من عام 2025، من مختلف القطاعات الحيوية أبرزها القطاع الرقمي، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا لبرنامج إلى ضمان امتلاك جميع العمالة الوافدة للمؤهّلات والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، مما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز موثوقية عمليات الاستقدام، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، وتهيئة بيئة عمل أكثر إنتاجية وتنافسية.