الاستثمار الثقافي السعودي يطلق طفرة إبداعية بـ 4.3 مليار ريال

شهد المؤتمر إعلانات هامة على رأسها إطلاق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، جامعة الرياض للفنون، التي ستكون نواة للتعليم والابتكار الإبداعي ورافدًا للمواهب الوطنية. كما كشفت الوزارة عن رصدها لاستثمارات في البنية التحتية الثقافية تجاوزت 81 مليار ريال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بمساهمات من القطاع العام والخاص وغير الربحي.