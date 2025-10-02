الاستثمار الثقافي السعودي يطلق طفرة إبداعية بـ 4.3 مليار ريال

اختتمت وزارة الثقافة أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025م، الذي انعقد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، محققًا نتائج نوعية تُرَسِّخ مكانة المملكة كقوة ثقافية واستثمارية عالمية. المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة لأكثر من 100 متحدث و1500 من قادة الاستثمار والثقافة حول العالم، اختتم بتوقيع 89 اتفاقية استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليار ريال سعودي، بهدف تعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي في المملكة.
إطلاق جامعة الرياض للفنون واستثمارات البنية التحتية
شهد المؤتمر إعلانات هامة على رأسها إطلاق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، جامعة الرياض للفنون، التي ستكون نواة للتعليم والابتكار الإبداعي ورافدًا للمواهب الوطنية. كما كشفت الوزارة عن رصدها لاستثمارات في البنية التحتية الثقافية تجاوزت 81 مليار ريال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بمساهمات من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
الثقافة كاستثمار استراتيجي ومحرك للتنمية
على مدى يومين، ناقش المؤتمر في أكثر من 38 جلسة دور الثقافة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد سمو وزير الثقافة في افتتاحه على مكانة الثقافة كـ**"رأس مال وطني وإستراتيجي"**. تلا ذلك جلسة وزارية جمعت معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، لاستعراض "الثقافة كاستثمار إستراتيجي" ومناقشة خارطة طريق وطنية للنمو المرتكز على الثقافة.
كما شهدت الجلسات حوارات متعمقة حول "تشكيل ملامح الاقتصاد الثقافي العالمي"، و"الاستثمار في الثقافة كفئة أصول غير مستغلّة"، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في صون التراث.
شراكات مالية واستثمارية تعزز المشهد الإبداعي
تركزت الاتفاقيات الموقّعة على دفع عجلة الصناعات الإبداعية، ومن أبرزها:
تأسيس ثاني صندوق استثماري لقطاع الأفلام بالشراكة بين الصندوق الثقافي و"بي اس اف كابيتال".
تأسيس أول صندوق استثماري للأزياء بالشراكة مع "ميراك كابيتال".
إطلاق صندوق الأصول الثقافية الذي يركز على الفنون البصرية، والأزياء، والمحتوى الرقمي، والإعلام.
إطلاق الصندوق الثقافي منتج التمويل المشترك الأول من نوعه بقيمة تتجاوز مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.
تدشين صندوق عوده كابيتال للفنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول صندوق استثمار فني خاضع للرقابة في المملكة والمنطقة.
إعلان مجموعة أوري الصينية عن افتتاح مقرها الإقليمي باستثمار يتجاوز اثنين مليار ريال، يركز على قطاعات الأفلام والتعليم والأزياء والسياحة.
إلى جانب ذلك، وُقِّعت مذكرات تفاهم استراتيجية لـجذب الشركات العالمية وتطوير التعليم والتدريب الحرفي، وتطوير معلم ثقافي بارز في الرياض، وتعزيز التنمية الثقافية والحضارية في محافظة العُلا.
استشراف مستقبل الاستثمار الثقافي
يأتي انعقاد المؤتمر، لأول مرة في المملكة، ليؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد رسخ المؤتمر دور المملكة في قيادة المشهد الثقافي العالمي من خلال طرح نماذج تمويل مبتكرة وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية وتمكين المواهب الوطنية.