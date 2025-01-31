الإمارات تعزي الهند في ضحايا حادث مهرجان"كومبه ميلا"

وبينما كان الحجاج يسارعون للمشاركة في يوم مقدس من الطقوس الدينية، قال أشخاص كانوا نائمين أو جالسين على الأرض بالقرب من الأنهار لوكالة فرانس برس إن أعدادا هائلة من المصلين كانوا يتجهون نحوهم في الظلام.