الإمارات تعزي الهند في ضحايا حادث مهرجان"كومبه ميلا"
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها للهند في حادث التدافع المميت في ولاية "أوتار براديش" خلال مهرجان "كومبه ميلا" الديني، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق وأسر الضحايا في هذا الحادث المأساوي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
,قالت الشرطة إن 30 شخصا قتلوا وأصيب 60 آخرون في حادث التدافع الذي وقع يوم الأربعاء. وقالت مصادر إن عدد القتلى تجاوز 50 شخصا وأحصت رويترز 39 جثة على الأقل في المشرحة لكن الشرطة قالت إن القتلى ربما لم يكونوا جميعا في حادث التدافع.
وتعد حوادث الحشود المميتة حدثًا متكررًا في المهرجانات الدينية الهندية، بما في ذلك مهرجان كومبه ميلا، الذي يجذب ملايين المصلين كل عام إلى مدينة براياجراج الشمالية.
وبينما كان الحجاج يسارعون للمشاركة في يوم مقدس من الطقوس الدينية، قال أشخاص كانوا نائمين أو جالسين على الأرض بالقرب من الأنهار لوكالة فرانس برس إن أعدادا هائلة من المصلين كانوا يتجهون نحوهم في الظلام.
(بمدخلات من رويترز)