الإمارات تدشن 10مراكز رعاية صحية في أفغانستان وتكرم "أم الإمارات"
افتتحت رسميا 10 مراكز جديدة للرعاية الصحية للأمومة والطفولة في أفغانستان، وذلك ضمن برنامج الإمارات للتنمية الشاملة في الدولة الآسيوية، الذي يهدف إلى تعزيز البنية الأساسية في مختلف قطاعات التنمية، وخاصة قطاع الرعاية الصحية.
وقد تم إنشاء بعض هذه المراكز في محافظات هرات وقندهار وبكتيا، في حين تم افتتاح مراكز إضافية في جلال آباد وهلمند وبكتيكا ومزار شريف.
وفي لفتة امتنان، تم تسمية الطفلة الجديدة التي ولدت في مركز مزار شريف في اليوم التالي للافتتاح باسم فاطمة، تيمنا بـ "أم الأمارات"، سموالشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التزام دولة الإمارات بمساعدة المجتمعات والشعوب المحتاجة، من خلال الإرث الإنساني الراسخ للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم الرعاية للناس بغض النظر عن موقعهم، والعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن المراكز العشرة افتتحت رسميا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.