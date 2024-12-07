الإمارات تدشن 10مراكز رعاية صحية في أفغانستان وتكرم "أم الإمارات"

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التزام دولة الإمارات بمساعدة المجتمعات والشعوب المحتاجة، من خلال الإرث الإنساني الراسخ للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم الرعاية للناس بغض النظر عن موقعهم، والعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.