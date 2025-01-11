الإمارات: احتفالات رأس السنة الصينية..عام الثعبان 2025
مع التجمعات العائلية والزخارف الحمراء والأعياد والعروض العسكرية، يحتفل ملايين الصينيين في الصين والمغتربين الصينيين في جميع أنحاء العالم بالعام الصيني الجديد، في واحدة من أطول المناسبات السنوية في جميع أنحاء العالم.
متى سيقام الحدث المرتقب بشدة هذا العام؟ تختلف التواريخ كل عام وفقًا للقمر. إليك 6 أشياء يجب أن تعرفها عن الحدث الضخم القادم:
1. متى سيكون رأس السنة الصينية في عام 2025؟
في عام 2025، سيوافق العام الصيني الجديد، والذي يُسمى أيضًا السنة القمرية الجديدة، يوم الأربعاء 29 يناير، وستبلغ الاحتفالات ذروتها مع مهرجان الفوانيس في 12 فبراير.
ينقسم الحدث إلى ثلاثة أجزاء:
تبدأ الاستعدادات للعام الجديد في 21 يناير وتستمر حتى ليلة رأس السنة
يبدأ العام القمري الجديد رسميًا في 29 يناير وينتهي في 8 فبراير
:تبدأ الاستعدادات لمهرجان الفوانيس في 9 فبراير، ويقام المهرجان نفسه في 12 فبراير.
2. كم من الوقت تستمر الاحتفالات؟
على الرغم من أن الاحتفالات تستمر لمدة تصل إلى 16 يومًا، إلا أن الأيام السبعة الأولى فقط تعتبر عطلة رسمية (من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025).
هناك سبب يجعل الصينيين في مختلف أنحاء العالم يحتفلون بهذا الحدث لفترة طويلة. تبدأ الاحتفالات بالقمر الجديد الذي يحدث في الفترة ما بين 21 يناير و20 فبراير من كل عام وفقًا للتقويم الغربي وتستمر حتى اكتمال القمر التالي.
حددت الحكومة الصينية سبعة أيام كعطلة رسمية، بدءًا من ليلة رأس السنة الجديدة وحتى اليوم السادس من السنة القمرية الجديدة. وفي عام 2025، من المرجح أن تكون هذه العطلة من 28 يناير إلى 3 فبراير.
3. كيف تبدو الاحتفالات في دولة الإمارات ؟
أصبح العام القمري الجديد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات الثقافية للمجتمع الإماراتي الصيني، حيث يجمع المحتفلين من جميع مناحي الحياة لتكريم الأجداد، والتواصل مع العائلة، وجلب الحظ السعيد في العام المقبل.
احتفل المقيمون الصينيون في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي باستعراض ضخم أقيم في برج بارك، حيث رقصت التنانين بأحجام وألوان مختلفة على إيقاعات موسيقية متناغمة لجلب الحظ السعيد والسعادة والنجاح والفرح عند سفح أطول برج في العالم.
4. متى نتمنى لشخص ما سنة صينية جديدة سعيدة؟
يمكنك أن تتمنى لشخص ما سنة صينية جديدة سعيدة في أي وقت خلال فترة الاحتفال.
ومن المناسب بشكل خاص تقديم هذه التمنيات خلال التجمعات العائلية، أو المناسبات الاجتماعية، أو عند تحية شخص ما خلال الأيام القليلة الأولى من العام الجديد.
وتتمتع التهنئة أيضًا بأهمية خاصة خلال ليلة رأس السنة ويوم رأس السنة الجديدة، لأنها تحدد نغمة الحظ السعيد في العام المقبل.
إن أبسط طريقة لتهنئة شخص ما بعام صيني جديد سعيد هي أن تقول "عام جديد سعيد!"، ولكن يمكنك أيضًا أن تقول "عيد الربيع السعيد"، وفقًا لموقع chinesenewyear.net.
5. ما هو العام الحيواني 2025 في الصين؟
سيكون عام 2025 هو عام الثعبان حسب التقويم الصيني، وكان عام 2024 هو عام التنين، وسيكون عام 2026 هو عام الحصان.
مع ابتعاد العالم عن عام التنين النشط والديناميكي، تعتقد التقاليد الصينية أن عام 2025 سيجلب معه طاقة الثعبان الحكيمة والحدسية. فالثعبان، الذي يرمز إلى الحكمة والتحول، يقدم فرصًا للنمو الشخصي والتغيير.
تشتهر الثعابين في دائرة الأبراج بحكمتها وحدسها وغموضها. وهي تتمتع بذكاء استراتيجي بطبيعتها، كما أنها بارعة في حل المشكلات ومهارات التواصل.
6. ما هي الأبراج الصينية الأكثر حظًا في عام 2025؟
يتضمن تقويم الأبراج الصينية 12 علامة: الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الثعبان، الحصان، الماعز، القرد، الديك، الكلب والخنزير.
هناك الكثير من الآلات الحاسبة للأبراج المتاحة عبر الإنترنت حيث يمكنك إدخال عامك وشهرك ويوم ميلادك للتعرف على علامة برجك الصيني وإلقاء نظرة على ما ينتظرك هذا العام.
يبدو أن عام الثعبان سيكون واعدًا بالنسبة للثيران والأرانب والتنين والخيول والماعز والديكة والكلاب والجرذان، وفقًا للتقاليد الصينية، وفقًا لموقع chinesenewyear.net.
على الرغم من أن العام هو عام الثعبان، فإن أولئك الذين ولدوا في عام الثعبان يمكنهم أن يتوقعوا عامًا يُعتقد تقليديًا أنه يجلب الحظ السيئ بسبب الصراع مع تاي سوي، إله العمر.
تشمل السنوات الأخيرة للثعبان 2013، 2001، 1989، 1977، 1965، 1953، و 1941.
بالنسبة لأبراج مثل الخنزير والقرد، قد يفرض عام 2025 بعض التحديات. فقد تتعارض طبيعة الخنزير الهادئة ومرح القرد مع النهج الأكثر استراتيجية وجدية للثعبان.