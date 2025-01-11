الإمارات: احتفالات رأس السنة الصينية..عام الثعبان 2025

حددت الحكومة الصينية سبعة أيام كعطلة رسمية، بدءًا من ليلة رأس السنة الجديدة وحتى اليوم السادس من السنة القمرية الجديدة. وفي عام 2025، من المرجح أن تكون هذه العطلة من 28 يناير إلى 3 فبراير.