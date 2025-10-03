الأهلي السعودي يعيّن البرتغالي روي بيدرو باراز مديرًا رياضيًا لكرة القدم

أعلنت شركة النادي الأهلي عن تعيين البرتغالي روي بيدرو باراز مديرًا رياضيًا لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الفنية والإدارية لجميع فرق وفئات كرة القدم بالنادي.
ويمتلك باراز خبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية، حيث عمل مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 مواسم، وأشرف منذ عام 2021 على تطوير شامل شمل إعادة هيكلة منظومة الكشّافين، وإنشاء قسم متخصص لتحليل البيانات ودمجه بالعلوم الرياضية، إضافة إلى وضع برامج انتقال اللاعبين من الفئات السنية إلى الفريق الأول.
وأسهمت الاستراتيجية التي قادها في بنفيكا بتحقيق نجاحات بارزة في سوق الانتقالات بين موسمي 2021/22 و2025/26، إلى جانب تعزيز القيمة الفنية والتجارية للفريق، والتأهل لخمسة مواسم متتالية إلى دوري أبطال أوروبا، والفوز بلقب الدوري والكؤوس المحلية، وترسيخ مكانة النادي كمنصة رائدة في تطوير المواهب الكروية.
وأعرب باراز عن اعتزازه بالانضمام إلى النادي الأهلي، مؤكدًا تطلعه للعمل مع الإدارات والأجهزة الفنية واللاعبين لوضع أسس قوية لمستقبل ناجح يواكب تطلعات الشركة وجماهير النادي.
ومن المقرر أن يصل المدير الرياضي الجديد إلى جدة مطلع الأسبوع المقبل لتولي مهامه رسميًا، في إطار خطة تهدف إلى بناء مشروع رياضي مستدام يعزز مكانة الأهلي على المستويات المحلية والقارية والعالمية.