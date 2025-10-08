الأخضر السعودي يستعد لاقتناص الفوز أمام إندونيسيا في جدة اليوم

يستعد المنتخب السعودي الأول لمواجهة نظيره الإندونيسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026.
واختتم المنتخب تدريباته مساء أمس على الملعب الرديف بالمدينة الرياضية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث تضمنت التدريبات الإحماء، وتمارين المربعات، والتدريبات التكتيكية، واختتمت بتقسيمة على نصف الملعب.
يواجه الأخضر منافسة قوية في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبي العراق وإندونيسيا، حيث يسعى لحجز بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني مواجهة فاصلة مع المتصدر من المجموعة الأولى.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تعليق المعلق الرياضي عبدالله الغامدي.
كما يطمح المنتخب السعودي لتحقيق بداية قوية لتعزيز فرص تأهله، قبل مواجهة العراق المرتقبة في الجولة المقبلة المقررة في 14 أكتوبر. تعتبر مواجهة إندونيسيا تحدياً استراتيجياً حيث يسعى الأخضر لإنهاء دور الملحق بالصدارة وتفادي تعقيدات الدور الفاصل المقبل.
هذا اللقاء يمثل محطة مهمة في مشوار "الأخضر" نحو تحقيق الحلم العالمي في مونديال 2026، ويسعى من خلاله الفريق إلى استعادة الثقة والنتائج الإيجابية بعد الأداءات السابقة في التصفيات.