اعتقال 149 شخصاً في باكستان: مداهمة مركز احتيال كبير

داهمت الشرطة الباكستانية مركز اتصال للاحتيال واعتقلت 149 شخصًا، من بينهم 71 أجنبيًا، غالبيتهم صينيون، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية يوم الخميس.

تفاصيل العملية

وقالت الوكالة في بيان لها: "خلال المداهمة، تم الكشف عن مركز اتصال كبير متورط في مخططات بونزي واحتيال استثماري". وأضافت: "من خلال هذه الشبكة الاحتيالية، كان يتم خداع الجمهور وجمع مبالغ ضخمة من المال بطرق غير قانونية".

وذكرت الوكالة أنها تحركت بناءً على بلاغ حول الشبكة التي كانت تعمل في مدينة فيصل أباد، وهي مركز صناعي يقع شرق البلاد.4

المعتقلون والجنسيات

أفادت الوكالة لوكالة فرانس برس أن المداهمة تمت في مقر إقامة تحسين أوان، الرئيس السابق لشبكة الكهرباء في المدينة، والذي لم يتم اعتقاله بعد.

وجميع المعتقلين رهن الاحتجاز، ويشملون 78 باكستانيًا و 48 صينيًا، بالإضافة إلى مواطنين من نيجيريا والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وزيمبابوي وميانمار.5 وأشارت الوكالة إلى أن 18 من أصل 149 معتقلًا كن نساء.6

طريقة الاحتيال

وذكرت نسخة من تقرير الشرطة أن الضحايا كانوا يتلقون في البداية عائدًا صغيرًا على استثماراتهم الأولى، قبل إقناعهم بتسليم مبالغ أكبر من المال.

وجاء في التقرير: "أدار الأفراد المتهمون مجموعات واتساب حيث كانوا يغوون الأشخاص العاديين من خلال تكليفهم بمهام استثمارية صغيرة مثل الاشتراك في قنوات تيك توك ويوتيوب مختلفة".7 وأضاف: "في وقت لاحق، كانوا ينقلونهم إلى روابط تلغرام لمهام عبر الإنترنت تتطلب استثمارات أكبر".