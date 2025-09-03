استعداداً لاستضافة "GC21": الرياض تطلق موقعاً تفاعلياً يجمع خبراء الصناعة من 175 دولة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، الموقع الرسمي للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، الذي ستستضيفه الرياض في الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025.

سيجمع المؤتمر وزراء وصناع قرار وخبراء ومستثمرين ورواد أعمال من أكثر من 175 دولة لمناقشة مستقبل الصناعة العالمية والتحولات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا المستدامة.

بوابة شاملة وتجربة تفاعلية

وفقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يعمل الموقع الإلكتروني الجديد كبوابة شاملة للمؤتمر، حيث يتيح التسجيل الرسمي عبر نظام INDICO العالمي. ويوفر الموقع الأجندة الكاملة، وأسماء المتحدثين والمشاركين، وتفاصيل المعارض المصاحبة.

يتميز الموقع بتصميم عصري ومتجاوب يتوافق مع مختلف الأجهزة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وتفاعلية مع تحديثات لحظية. كما يقدم خدمات دعم فني مباشرة لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة.

دليل سياحي ومحتوى ثقافي

يحتوي الموقع على قسم مخصص بعنوان "دليل السعودية"، والذي يقدم محتوى ثقافياً وسياحياً حول المدن والمعالم الرئيسية والفنادق وخدمات التأشيرات. ويهدف هذا القسم إلى إثراء تجربة المشاركين الدوليين وتعريفهم بالمقومات الثقافية والسياحية للمملكة.

منصة تفاعلية

يتميز الموقع أيضاً بـ"تغذية مباشرة لوسائل التواصل الاجتماعي"، مما يتيح تتبع المنشورات والمناقشات في الوقت الفعلي من خلال الهاشتاغات الرسمية للمؤتمر، مما يجعله منصة تفاعلية تُشرك الجمهور داخل وخارج المملكة.

أيام مخصصة للمناقشات

أشارت الوزارة إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن أياماً مخصصة لموضوعات محورية، مثل:

"يوم الاستثمار والشراكات" : يركز على دور الشراكات الدولية والذكاء الاصطناعي كمحركين للتحول الصناعي.

"يوم تمكين المرأة" : يعرض دور المرأة القيادي في تشكيل مستقبل الصناعة.

"يوم الشباب والمواهب الشابة": يركز على إبداع الجيل الجديد ومساهماتهم في الابتكار وريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: https://gc21.unido.org