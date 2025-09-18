ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية يقود طفرة ابتكار واستثمارات خليجية

وفي هذا السياق قال جيمس إليوت-سكوير، المدير التجاري لدى Sovereign في السعودية: "انتقلت دول الخليج من مجرد متلقٍ للتكنولوجيا المالية إلى لاعب أساسي في رسم مشهد الابتكار العالمي، وتتصدر المملكة هذا التحول. نشهد طلباً مرتفعاً على الاستشارات التقنية وخدمات تأسيس الشركات، خصوصاً من الجهات التي تعمل ضمن الصندوق التنظيمي السعودي، وتسعى للامتثال لمتطلبات "ساما". نحن نساعد الشركات على التأسيس السليم، التوسع الذكي، والامتثال التنظيمي بسلاسة."