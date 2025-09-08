ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصًا في احتجاجات نيبال

ومنذ يوم الجمعة، أصبحت عدة مواقع تواصل اجتماعي، من بينها فيسبوك ويوتيوب و"إكس"، غير متاحة في نيبال بعد أن حظرت الحكومة 26 منصة غير مسجلة، مما أثار غضبًا وارتباكًا لدى المستخدمين.