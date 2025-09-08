ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصًا في احتجاجات نيبال

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في نيبال إلى 14 شخصًا، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي للبلاد.
وتستهدف المظاهرات التي تشهدها العاصمة كاتماندو إنهاء الفساد في الدولة، والمطالبة برفع الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ يوم الجمعة، أصبحت عدة مواقع تواصل اجتماعي، من بينها فيسبوك ويوتيوب و"إكس"، غير متاحة في نيبال بعد أن حظرت الحكومة 26 منصة غير مسجلة، مما أثار غضبًا وارتباكًا لدى المستخدمين.
ولوّح المتظاهرون من جيل "زد" بالأعلام الوطنية وبدأوا احتجاجاتهم بالنشيد الوطني، قبل أن يطلقوا هتافات مناهضة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد.
ومنذ فرض الحظر، انتشرت على منصة "تيك توك" – التي لا تزال تعمل – مقاطع فيديو تقارن بين معاناة المواطنين العاديين وأبناء السياسيين الذين يستعرضون السلع الفاخرة والإجازات المكلفة.