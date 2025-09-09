احتجاجات"نيبال" تغلق مطار"كاتماندو" وتؤثر على الرحلات

تزايد الاستياء من عدم الاستقرار السياسي، والفساد، وبطء التنمية الاقتصادية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال يوم الثلاثاء أن مطار كاتماندو الدولي سيُغلق فورًا بسبب الاحتجاجات الواسعة النطاق في الدولة الآسيوية1. تجددت الاحتجاجات التي بدأت يوم الاثنين بمطالبات للحكومة برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي ومعالجة الفساد، على الرغم من عودة التطبيقات للعمل عبر الإنترنت.

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا يوم الاثنين، وقالت منظمة العفو الدولية إن الذخيرة الحية قد استُخدمت ضد المتظاهرين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، استقال رئيس وزراء نيبال "كيه بي شارما أولي" "من أجل اتخاذ خطوات إضافية نحو حل سياسي ومشاكل" وفقًا لبيان صادر عنه.

لقد تزايد الاستياء من عدم الاستقرار السياسي، والفساد، وبطء التنمية الاقتصادية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

ووفقًا للإحصاءات الحكومية، يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 عامًا ما يقرب من 43% من السكان 6، في حين أن البطالة تحوم حول 10% 7، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1,447 دولارًا فقط، وفقًا للبنك الدولي.

أصبحت البلاد جمهورية فيدرالية في عام 2008 بعد حرب أهلية استمرت لعقد من الزمان واتفاق سلام أدى إلى ضم الماويين إلى الحكومة، وإلغاء الملكية.

منذ ذلك الحين، أدت ثقافة التغيير المستمر لرؤساء الوزراء المسنين والمساومة السياسية إلى تغذية التصورات العامة بأن الحكومة منفصلة عن الواقع.

ومنذ يوم الجمعة، انتشرت مقاطع فيديو بشكل واسع على "تيك توك" - الذي لم يتم حظره - تقارن بين نضالات النيباليين العاديين وأبناء السياسيين الذين يتباهون بالسلع الفاخرة والإجازات باهظة الثمن.