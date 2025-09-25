إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات بالرياض 5 سنوات

1. تخلُّف المُستأجِر عن السداد.

2. وجودُ عيوبٍ هيكلية في العقار تُؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وَفْقَ تقرير فني مُعتمَد من الجهة الحكومية المُختصَّة نظامًا.

3. رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أو أي حالاتٍ أخرى يُقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وَفْقَ الضوابط والمعايير التي يضعها.