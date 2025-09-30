"إنترسك السعودية" يناقش التعاون الأمني الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية

شهد معرض إنترسك السعودية أمس جلسة حوارية رفيعة المستوى جمعت خبراء وأكاديميين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وشركة خدمات الأمن الوطنية، لمناقشة قضايا التعاون الأمني الإقليمي والعالمي في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة.
الجلسة التي جاءت تحت عنوان "ما وراء الحدود: التعاون الأمني الإقليمي والعالمي في ظل بيئة جيوسياسية متغيرة"، قدمت رؤية شاملة لآليات تطوير الشراكات الأمنية، واستعرضت موضوعات محورية شملت الأمن البحري، واستقرار البحر الأحمر، وإدارة المخاطر والكوارث، فضلاً عن مكافحة الجريمة العابرة للحدود. كما ألقت الضوء على الممارسات الفضلى في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمليات المنسقة، والاستجابات المشتركة تجاه التهديدات المعقدة.
وفي هذا السياق، أكد علي يونس، مدير البرنامج الوطني ورئيس مركز التميز في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الحدود ينبغي أن تُعامل كأنظمة استخباراتية متكاملة وليست مجرد خطوط جغرافية، مشيراً إلى أن المكتب يعمل على تدريب موظفي مراقبة الحدود على تبني هذا المفهوم. وضرب مثالاً بربط قواعد بيانات الأسلحة النارية مع وحدات المخابرات المالية لتفكيك شبكات التهريب بالاعتماد على بيانات سلاح مضبوط في أي دولة. وأضاف يونس أن المكتب يدعم أيضاً تطوير ملفات خاصة بالجرائم الحدودية عبر إنشاء منصة تعاونية تخدم التحقيقات المشتركة وتوسع من دائرة تبادل المعلومات بين الدول.
وتم التأكيد خلال النقاش على أن هذه الاستراتيجية تعزز قدرات الدول في مواجهة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، عبر دمج الحدود ضمن منظومة استخباراتية أوسع نطاقاً.
كما تواصل السعودية تسارع خططها التنموية، خصوصاً في ظل المشاريع العملاقة مثل نيوم والمبادرات المتعددة في المدن الذكية. ومن هذا المنطلق، تعقد قمة مستقبل الأمن برعاية الرابطة الدولية للحماية من الحرائق – فرع الدمام، لبحث أحدث التقنيات والسياسات وبناء الشراكات التي تسهم في إعادة تشكيل ملامح الأمن الإقليمي.
ريهام صديق، مديرة معرض إنترسك السعودية في شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، أوضحت أن المملكة تشهد تحولاً سريعاً في بنيتها الأمنية تماشياً مع المشاريع والفعاليات الكبرى المرتقبة، مشيرة إلى أن المعرض يعد منصة مثالية لربط صناع القرار بالجهات المبتكرة لضمان أعلى مستويات الأمن والاستقرار بما يلائم متطلبات المستقبل.
وفي سياق متصل، قدم منصور أحمد خان، المدير الأول لأمن الشبكات في شركة «آي إتش إس تاورز»، خلال القمة عرضاً بعنوان "تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية للجيل القادم"، استعرض فيه أبرز التحديات التي تواجه قطاع أمن المعلومات في المشاريع العملاقة والمدن الذكية مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر.
كما سلط أندريه ريس، مدير عمليات الأمن في «الفيفا»، الضوء على الدروس المستفادة في مجالات تقييم المخاطر، والتعامل مع الأزمات، وتعزيز القدرة على الصمود الأمني، موضحاً كيفية إسقاط هذه الخبرات على إدارة العمليات الأمنية واسعة النطاق في القطاعات المختلفة.