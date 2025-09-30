"إنترسك السعودية" يناقش التعاون الأمني الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية

وفي هذا السياق، أكد علي يونس، مدير البرنامج الوطني ورئيس مركز التميز في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الحدود ينبغي أن تُعامل كأنظمة استخباراتية متكاملة وليست مجرد خطوط جغرافية، مشيراً إلى أن المكتب يعمل على تدريب موظفي مراقبة الحدود على تبني هذا المفهوم. وضرب مثالاً بربط قواعد بيانات الأسلحة النارية مع وحدات المخابرات المالية لتفكيك شبكات التهريب بالاعتماد على بيانات سلاح مضبوط في أي دولة. وأضاف يونس أن المكتب يدعم أيضاً تطوير ملفات خاصة بالجرائم الحدودية عبر إنشاء منصة تعاونية تخدم التحقيقات المشتركة وتوسع من دائرة تبادل المعلومات بين الدول.