إلغاء رحلات"تشيناي" الهندية اليوم وسط إعصار "فنجال"

وأغلقت المدارس والكليات في العديد من المناطق في أنحاء ولاية تاميل نادو، وتم نقل ما لا يقل عن 471 شخصا إلى مخيمات إغاثة، وفقا لوسائل إعلام هندية. وحثت التوقعات أيضا طواقم الصيد على البقاء بعيدا عن المياه وتوقعت أمواجا عاتية يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وهو ما يشكل خطرا على المناطق الساحلية المنخفضة.