إلغاء رحلات"تشيناي" الهندية اليوم وسط إعصار "فنجال"
قالت شركة الطيران الهندية إن جميع رحلات "تشيناي" التي تديرها إنديجو قد تم إلغاؤها وتم تحويل بعض الرحلات التي كانت تعمل إلى المدينة.
يأتي ذلك بعد تعليق عمليات مطار تشيناي من الساعة 12.30 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً اليوم وسط إعصار فنجال وتوقعات الرياح العاتية، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية.
وفي حالة إلغاء الحجز، يمكن للمسافرين اختيار استرداد الأموال أو إعادة حجز رحلة بديلة، من خلال موقع إنديغو الإلكتروني. وأضافت الشركة أن طاقم العمل وفرق المطار ملتزمون بتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة خلال هذه الفترة.
من المتوقع أن يصل الإعصار فنجال إلى اليابسة في ولاية تاميل نادو مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومترا في الساعة بعد الظهر، حسبما قال مكتب الأرصاد الجوية الهندي.
وأغلقت المدارس والكليات في العديد من المناطق في أنحاء ولاية تاميل نادو، وتم نقل ما لا يقل عن 471 شخصا إلى مخيمات إغاثة، وفقا لوسائل إعلام هندية. وحثت التوقعات أيضا طواقم الصيد على البقاء بعيدا عن المياه وتوقعت أمواجا عاتية يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وهو ما يشكل خطرا على المناطق الساحلية المنخفضة.
ضرب إعصار فنجال ساحل سريلانكا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل بما في ذلك ستة أطفال.
(بمساهمة من وكالة فرانس برس)