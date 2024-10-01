آسيا
إصابة الممثل الهندي "جوفيندا" بطلق ناري عن طريق الخطأ
تمت إزالة الرصاصة منه وحالته مستقرة الآن.
نُقل الممثل والسياسي الهندي "جوفيندا" إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، حسبما أفادت شرطة مومباي.
وصرح مدير أعماله، "شاشي سينها"، لوكالة أنباء آسيا الدولية (ANI) بأن "جوفيندا كان يستعد للمغادرة إلى كولكاتا وكان يعيد مسدسه المرخص إلى الخزانة عندما انزلق من يده وأطلق النار بالخطأ وأصابته الرصاصة في ساقه".
وقد تمت إزالة الرصاصة، وأكد مسؤول في شرطة مومباي أن إصابته ليست خطيرة.
وأضاف مدير أعماله أن الممثل لا يزال في المستشفى لكن حالته مستقرة.