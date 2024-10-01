إصابة الممثل الهندي "جوفيندا" بطلق ناري عن طريق الخطأ

وصرح مدير أعماله، "شاشي سينها"، لوكالة أنباء آسيا الدولية (ANI) بأن "جوفيندا كان يستعد للمغادرة إلى كولكاتا وكان يعيد مسدسه المرخص إلى الخزانة عندما انزلق من يده وأطلق النار بالخطأ وأصابته الرصاصة في ساقه".