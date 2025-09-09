إسرائيل تطالب سكان غزة بالإخلاء تمهيداً لهجوم جديد

وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية، فقد سيطرت إسرائيل بالفعل على 75% من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أعقاب هجوم حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين ونقلهم إلى غزة. وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 48 رهينة لا يزالون على قيد الحياة.