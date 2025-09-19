السعودية تحتفي بإبداع الفنانات العربيات في معرض "الأفق في أيديهن"

ويحتفي المعرض بأعمال فنانات رائدات، من بينها صفية بن زقر (1940 - 2024)، التي كانت من أوائل من افتتح معرضًا فنيًا في المملكة، والسعودية منيرة موصلي (1954 - 2019) التي اشتهرت باستخدام مواد متنوعة مثل النحاس وألياف النخيل والورق والبردي والمحار. كما يتضمن المعرض لوحة "عزبة" للفنانة المصرية إنجي أفلاطون (1924 - 1989)، التي تعالج في أعمالها مفاهيم الحرية، بالإضافة إلى لوحات للفنانتين المغربية الشعيبة طلال (1929 - 2004) والفلسطينية فيرا تماري (مواليد 1945)، والتي تعكس قضايا الذاكرة والوطن، إلى جانب أعمال الفنانة المصرية سوزان حفونة التي تطرح أعمالًا متعددة الوسائط تتناول فيها الهوية وحياة المدن والتمازج الثقافي، مثل عملها البارز "الصبر جميل".