أول وفاة بكوفيد-19 قبل 5 سنوات: الذكرى المنسية في الصين

كان ذلك في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني 2020 عندما أعلن مسؤولو الصحة في مدينة "ووهان" بوسط الصين أن رجلاً يبلغ من العمر 61 عامًا قد توفي بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس غير معروف سابقًا - كان كوفيد-19.