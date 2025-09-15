"أورجاتيك ورك سبيس" يفتتح دورته الأولى في الرياض

تستضيف الرياض معرض "أورجاتيك ورك سبيس السعودية" الثلاثاء إلى جانب ثلاثة معارض تجارية جديدة، هي معرض الأطفال والألعاب، ومعرض القرطاسية والورق، ومعرض الهدايا والأدوات المنزلية. وتنطلق جميع المعارض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات يوم 16 سبتمبر بحضور آلاف المتخصصين من المملكة والمنطقة والعالم.
وتربط المعارض بين قطاعات التصنيع والتوريد والتجارة العالمية، بما يواكب الطلب الكبير على الحلول المبتكرة في قطاعات أماكن العمل والتجزئة والتعليم ونمط الحياة، والذي تفرضه المشاريع الضخمة لرؤية السعودية 2030 والتنويع السريع للأسواق.
وتستقبل الدورة الأولى من معرض "أورجاتيك ورك سبيس السعودية" أكثر من 100 جهة عارضة من 14 دولة وما يزيد على 10 آلاف زائر مختص، لاستعراض تصاميم أماكن العمل المتطورة، وحلول العمل الهجينة، وحلول الاستدامة المبتكرة في قطاعات المكاتب التجارية والتعليم والضيافة والرعاية الصحية ومراكز النقل.
وقالت إيلين أوكونيل، نائبة الرئيس الأولى في دي إم جي إيفنتس: "يُعد معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية نقطة التقاء للإبداع والتصميم والابتكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أماكن العمل. ومن خلال جمع الخبراء العالميين والمواهب السعودية الطموحة، نقدّم فضاءً مميزاً يتيح للقادة العالميين والإقليميين تبادل الأفكار ووضع معايير جديدة وتوفير حلول تنسجم مع التحول الديناميكي السريع للملكة في قطاعات العقارات والسياحة والتجزئة ونمط الحياة".
وتمثل الفعاليات الثلاث أول مركز مشترك للتوريد في المملكة، وتستضيف أكثر من 150 جهة عارضة من 23 دولة. ومن المتوقع أن تستقطب المعارض مجتمعة 4,500 مشترٍ من الموزعين وتجار التجزئة والهيئات الحكومية ومطوري المشاريع الضخمة.
قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "تمثّل استضافة المعارض الثلاثة نقلةً نوعية في عالم الأسواق، فهي المرة الأولى التي تُقام فيها ثلاثة معارض مخصصة للتوريد في المكان نفسه، وتوفر مركزاً جامعاً مخصصاً للقطاعات الثلاثة، حيث تلتقي الشركات المحلية والعالمية وتوقع الشراكات وتحقق النمو".