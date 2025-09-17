"ألفاريز آند مارسال" تتوسع في السعودية بإطلاق قطاع الزكاة والضرائب

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها، عن توسيع أعمالها في المملكة لتشمل الخدمات الزكوية والضريبية. تقدم ألفاريز آند مارسال مجموعة متكاملة من خدمات الزكاة والضرائب المحلية والدولية، مصممة خصيصاً لدعم الشركات في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الضريبية في المملكة. ويضم الفريق الذي يتخذ من المملكة مقراً له، نخبة من الكفاءات تجمع بين المعرفة العميقة بالسوق المحلي والخبرة العملية في القطاع العام، والهيئات الضريبية، وأبرز شركات الاستشارات العالمية. وتمثل هذا الخطوة جزءاً رئيسياً من خطة ألفاريز آند مارسال الاستراتيجية للتوسع في المملكة.