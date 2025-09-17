"ألفاريز آند مارسال" تتوسع في السعودية بإطلاق قطاع الزكاة والضرائب

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها، عن توسيع أعمالها في المملكة لتشمل الخدمات الزكوية والضريبية. تقدم ألفاريز آند مارسال مجموعة متكاملة من خدمات الزكاة والضرائب المحلية والدولية، مصممة خصيصاً لدعم الشركات في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الضريبية في المملكة. ويضم الفريق الذي يتخذ من المملكة مقراً له، نخبة من الكفاءات تجمع بين المعرفة العميقة بالسوق المحلي والخبرة العملية في القطاع العام، والهيئات الضريبية، وأبرز شركات الاستشارات العالمية. وتمثل هذا الخطوة جزءاً رئيسياً من خطة ألفاريز آند مارسال الاستراتيجية للتوسع في المملكة.
وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال كريج مكاري، المدير العام ورئيس قطاع الضرائب في المملكة بشركة ألفاريز آند مارسال: "يهدف قطاع الضرائب المُستحدث في ألفاريز آند مارسال إلى تقديم نموذج جديد ومتميّز، يختلف عن النماذج التقليدية وذلك من خلال الجمع بين الفهم العميق للسوق المحلي والتنفيذ المباشر بقيادة الكفاءات السعودية، مع استقلالية تامة عن خدمات المراجعة، ورؤية عالمية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. هذا المزيج الفريد يتيح لنا تقديم استشارات موثوقة وعملية وعالية الجودة، ويمنحنا ميزة تنافسية حقيقية في السوق".
ومن جانبه، صرّح يوسف اليوسف، المدير العام لدى ألفاريز آند مارسال، قائلاً: "يهدف قطاع الضرائب الجديد إلى إحداث أثر ملموس يتماشى مع التحولات السريعة في المشهد الضريبي في المملكة. فمع تسارع النمو وتزايد التعقيدات الناتجة عن التشريعات المحلية والإصلاحات الضريبية الدولية، باتت الشركات تواجه تحديات غير مسبوقة في الامتثال والالتزام. ومن هنا، نركز نحن على تقديم حلول دقيقة وشفافة، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لضمان تمكين العملاء من مواكبة هذه التغيرات بثقة وفعالية."
وبدوره، صرّح فهد بن فارس، المدير العام لدى ألفاريز آند مارسال، قائلاً: "إن تأسيس قطاع الخدمات الضريبية المرتكز على الخبرات المحلية يُعد خطوة استراتيجية نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية. نحن ملتزمون في ألفاريز آند مارسال برسم خارطة طريق واضحة لتأهيل الكوادر السعودية، من خلال توفير فرص وظيفية مستدامة للجيل الجديد من قادة قطاع الخدمات الضريبية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني للمواهب الواعدة ضمن برنامج "بداية" المخصص للخريجين ".