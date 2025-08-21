"أرويا كروز" ترسخ حضور السعودية على خريطة السياحة العالمية

تواصل سفينة "أرويا كروز" أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية، والتابعة لشركة كروز السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في تقديم تجاربها السياحية المتكاملة بطابع ثقافي يعكس هوية المملكة، ضمن رؤية تعزز حضورها في السياحة البحرية العالمية.

ومنذ انطلاق أولى رحلاتها في البحر الأحمر بتاريخ (16 ديسمبر 2024) من ميناء جدة الإسلامي، برزت "أرويا كروز" كمنتجع عائم، يمتد إلى (19) طابقًا، بطاقة استيعابية تبلغ (3,362) راكبًا، و(1,678) كبينة وجناحًا بتصاميم تبرز الضيافة السعودية ورفاهية العيش.

وشهد صيف هذا العام توسّع "أرويا كروز" إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث انطلقت رحلتها الأولى بتاريخ (28 يونيو) من "غلاطة بورت" في إسطنبول، ضمن مسار سياحي شمل أثينا، وميكونوس، وخليج سودا، وصولًا إلى بودروم، مع استمرار الرحلات حتى منتصف (سبتمبر 2025)، عبر مسارات تتراوح بين ست وسبع ليالٍ، تغطي وجهات بارزة في تركيا، واليونان، ومصر، والإسكندرية.

وتعكس "أرويا" الهوية السعودية من خلال تصميمها الداخلي، والأجواء الثقافية المميزة في مرافقها، حيث تحتضن (12) مطعمًا، و(17) مقهى، تقدم باقة متنوعة من الأطباق المستوحاة من خمس قارات، مع إبراز النكهات السعودية الأصيلة، ضمن شراكة إستراتيجية مع هيئة فنون الطهي، تمثلت في إطلاق مطعم "إرث"، أول مطعم سعودي في عرض البحر، إضافة إلى توفير منتجات حليب الإبل "نوق" بالتعاون مع شركة "سواني".

ويحظى الزوار بتجربة ترفيهية متكاملة عبر (20) مرفقًا ترفيهيًا، منها أكبر منطقة أطفال على متن سفينة سياحية (1,800 متر مربع)، ومسرح "أرويا" بسعة (1,018) مقعدًا، إلى جانب منطقة تسوق مستوحاة من الأسواق التقليدية، ومجمع رياضي يضم ملاعب كرة قدم وسلة، ومضمار مشي، ونادٍ صحي مجهز بأحدث الخدمات.

وتبرز في قلب هذه التجربة، منطقة "خزامى"، التي تضم (145) جناحًا و(9) فلل، أبرزها الفلل التي تمتد على مساحة (395) مترًا مربعًا، وتوفّر خدمات حصرية.

وخصصت "أرويا كروز" مساحات للصلاة، وساعات خاصة للنساء في المنتجعات الصحية، ما يعكس القيم الاجتماعية والثقافية السعودية في كل تفصيل من تفاصيل الرحلة.

ويأتي انتقالها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد أقل من عام على انطلاقها في البحر الأحمر، استمرارًا لمسار توسّعي يعزز من حضور السياحة البحرية السعودية في أبرز الوجهات العالمية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي.

وتعد "أرويا كروز" ترجمة عملية لرؤية المملكة في تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية السياحية، عبر استثمارات نوعية تدفع بعجلة التنمية السياحية، وتعزز مكانة السعودية على خارطة السياحة الدولية.