أثر ينطلق بنسخته الثالثة لتشكيل مستقبل الإبداع في السعودية

تصدر مسار "الأثر الإبداعي" برنامج فعاليات اليوم الأول، حيث تناول المتحدثون قضايا هامة، بدءاً بصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، التي شاركت في جلسة نقاش تفاعلية حول التأثير الثقافي للمملكة وأصالتها، وريادة المرأة. كما قدمت إيلي نورمان كلمة رئيسية حول تطور الرياضة، مسلطةً الضوء على دور التقنية والإبداع في تحديد تفاعل الجماهير مع العلامات التجارية والتوجهات الجديدة.