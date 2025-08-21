"آركو": السعودية رائدة العمل الإنساني العالمي بتقديم 8 مليارات دولار مساعدات

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور عبد الله بن سهيل المهيدلي، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يُمثّل فرصة مهمة لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية المُلحّة، وحماية العاملين في الميدان من مُسعفين وأطباء ومُتطوعين، داعيًا إلى تفعيل قيم الإيثار والتطوع بين الشباب وتعزيز التضامن الإنساني.

وشدد المهيدلي على أهمية مُضاعفة أنشطة المساعدات الإنسانية، ونشر ثقافة العطاء والتعاضد بين أفراد المجتمع، وغرس قيم العمل التطوعي في نفوس الشباب، مُشيرًا إلى أن العمل الإنساني ركيزة أساسية في نمو المجتمعات وتعزيز قدراتها.

وتطرّق المهيدلي إلى جهود المملكة العربية السعودية في دعم العمل الإنساني والإغاثي حول العالم، مؤكدًا أنها من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث قدّمت عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" مساعدات تجاوزت 8 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية، شملت أكثر من 100 دولة.

كما ثمّن الدعم المتواصل الذي تُقدمه حكومة المملكة للمنظمة واستضافتها، موضحًا أن ARCO وقّعت مؤخرًا مذكرة تعاون مع مركز الملك سلمان لتمويل مشاريع إغاثية في عدد من الدول، من بينها مشروع الإصحاح البيئي والمياه في مخيمات النازحين بالصومال، إلى جانب مبادرات مستقبلية أخرى.

وحول جهود المنظمة في اليوم العالمي للعمل الإنساني، أوضح أن نشاط الجمعيات الوطنية التابعة للمنظمة لا يقتصر على هذا اليوم فقط، بل يتواصل بشكل دائم لمواجهة التحديات المُتزايدة بفعل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية.

وأكد المهيدلي الحاجة إلى مُضاعفة الدعم للجمعيات الوطنية باعتبارها جهة مُساندة للسلطات في الميدان، والارتقاء بالخطاب الإعلامي الإنساني، وتعزيز الاستجابة والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني.

وفي ختام حديثه، أشاد بجهود الجمعيات الوطنية العربية في التخفيف من معاناة ضحايا الحروب والكوارث، مؤكدًا أن "كل مبادرة تُبذل لإنقاذ إنسان هي استثمار في مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا"، مُشيرًا إلى أن المسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات لصنع فارق حقيقي في حياة المحتاجين.