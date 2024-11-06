"نتنياهو" يهنئ "ترامب"على "أعظم عودة في التاريخ"

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! إن عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزامًا قوياً بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. هذا انتصار كبير!".