"نتنياهو" يهنئ "ترامب"على "أعظم عودة في التاريخ"
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ووصفها بأنها "أعظم عودة في التاريخ" وبداية جديدة للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! إن عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزامًا قوياً بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. هذا انتصار كبير!".
واحتفل وزراء من اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال وزير الأمن القومي "إيتامار بن جفير" على قناة إكس: "نعم، بارك الله في ترامب".
وقال بتسلئيل سميتريش: "الله يبارك إسرائيل، الله يبارك أمريكا".
وقال عضو آخر في الحكومة، وزير الثقافة ميكي زوهار: "نحن نتطلع إلى السنوات الأربع المقبلة".