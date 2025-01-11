رحلات الطيران بين الإمارات والولايات المتحدة لم تتأثر رغم العاصفة الشتوية
لم تتأثر الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بالعاصفة الشتوية الشديدة التي تجتاح حاليا عدة ولايات جنوبية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتعطل الرحلات الجوية الداخلية.
وقالت شركتا الطيران الإماراتية، طيران الإمارات والاتحاد، لصحيفة خليج تايمز يوم السبت إنهما لا تواجهان أي تأخيرات كبيرة في عملياتهما.
وسجلت طيران الإمارات تأخيرا طفيفا واحدا فقط في رحلتها الدولية إلى دالاس، لكن "لم يكن هناك أي تأثير كبير على عملياتنا"، بحسب المتحدث باسم شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقرا لها.
ولم تواجه شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أي مشكلات أيضًا. وأضاف المتحدث باسم الشركة: "نحن نعمل بشكل طبيعي".
وتعمل الرحلات الجوية الدولية بمعدلات أقل مقارنة بالرحلات الجوية المحلية؛ وبالتالي يكون التأثير على عملياتها أقل.
الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة
وقد ألغيت أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية داخلية في الولايات المتحدة الجمعة، وأفادت تقارير بتأخير آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شديدة في جنوب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شركات الطيران وموقع تتبع الرحلات FlightAware .
وغطت الثلوج عدة ولايات جنوبية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اجتياح ثاني عاصفة شتوية كبرى للبلاد. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن العاصفة "من المتوقع أن تجلب ما بين أربع إلى ست بوصات من الثلوج بين تكساس وكارولينا، بينما قد تشهد بعض أجزاء من أركنساس وتينيسي ما يصل إلى ثماني بوصات بحلول يوم الأحد".
وتم إلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم الاثنين، عندما ضربت أول عاصفة شتوية كبرى الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان الكهرباء لآلاف السكان.
وقالت شركة دلتا للطيران إن "طقس الشتاء الأسوأ من المتوقع" أدى إلى إغلاق جميع المدرجات الخمسة في مطار أتلانتا الدولي لأكثر من ساعتين، وأضافت أنها ألغت نحو 1100 رحلة عبر شبكتها يوم الجمعة، في حين أنها "تعمل على استعادة نشاطها قبل يوم السبت".
واضطرت طائرة تابعة لشركة دلتا أيضًا إلى إلغاء الإقلاع في أتلانتا بسبب مشكلة في المحرك.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن بيان للشركة أن أكثر من 200 راكب وطاقم على متن طائرة بوينج 757-300 اضطروا للخروج عبر شرائح الطوارئ.
وتأثرت مطارات دالاس فورت وورث (تكساس) وشارلوت دوغلاس (كارولاينا الشمالية) أيضًا بالطقس السيئ، حيث تم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية عبر المطارين، وفقًا لموقع FlightAware.
(بمساهمة من وكالة فرانس برس)