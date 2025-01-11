رحلات الطيران بين الإمارات والولايات المتحدة لم تتأثر رغم العاصفة الشتوية

وغطت الثلوج عدة ولايات جنوبية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اجتياح ثاني عاصفة شتوية كبرى للبلاد. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن العاصفة "من المتوقع أن تجلب ما بين أربع إلى ست بوصات من الثلوج بين تكساس وكارولينا، بينما قد تشهد بعض أجزاء من أركنساس وتينيسي ما يصل إلى ثماني بوصات بحلول يوم الأحد".