حادث طائرة فيلادلفيا:مقتل طفلة ووالدتها و4 من الطاقم الطبي

يعمل رجال الطوارئ في موقع الحادث بعد تحطم طائرة صغيرة في حي في شمال شرق "فيلادلفيا"، بنسلفانيا. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة كانت من طراز Learjet 55 - وهي طائرة رجال أعمال أمريكية فرنسية - وقد أقلعت قبل فترة وجيزة من مطار شمال شرق فيلادلفيا متجهة إلى "برانسون" بولاية "ميسوري".

ووقع الحادث بعد الساعة السادسة مساء بقليل (2300 بتوقيت جرينتش). وقال مستشفى الأطفال الذي عالجها لوكالة فرانس برس إن فتاة صغيرة كانت في الولايات المتحدة لتلقي الرعاية الطبية ووالدتها وأعضاء من طاقم الطائرة والطاقم الطبي المرافق لها على متن الطائرة لقوا حتفهم في الحادث.

وقال "ميل باور" المتحدث باسم مستشفى "شراينرز" للأطفال "تلقت المريضة رعاية من مستشفى شراينرز للأطفال في فيلادلفيا وتم نقلها إلى بلدها الأصلي في المكسيك على متن طائرة إسعاف جوية متعاقد عليها عندما وقع الحادث".

أعلنت شركة 'جيت ريسكيو إير أمبولانس' المشغلة للطائرة في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة كانت تقل راكبين وأربعة من أفراد الطاقم، مضيفة أنه في الوقت الحالي لا يمكنها تأكيد وجود أي ناجين. كان العشرات من عمال الطوارئ في موقع الحادث خارج 'روزفلت مول'، وهو مركز تجاري في شمال شرق فيلادلفيا يضم متاجر التجزئة ومنافذ بيع المواد الغذائية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على منصته Truth Social إنه يشعر بالحزن لرؤية المزيد من الأرواح المفقودة في مأساة فيلادلفيا. وأشاد بجهود رجال الإنقاذ، مضيفًا: بارككم الله جميعًا.

وقال العديد من الشهود لطواقم التلفزيون المحلية إنهم رأوا أشلاء جثث في الحطام أو بالقرب منه، كما قال عضو مجلس مدينة فيلادلفيا "مايك دريسكول" إنه يخشى أن يكون السكان أو غيرهم على الأرض قد لقوا حتفهم. وقال لشبكة CNN: "لا يبدو الأمر جيدًا. إنه وضع محزن هنا".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها بدأت تحقيقًا مع مجلس سلامة النقل الوطني. وتحقق كلتا الوكالتين بالفعل في أخطر كارثة جوية أمريكية منذ ما يقرب من ربع قرن، بعد اصطدام طائرة ركاب تديرها شركة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز بطائرة هليكوبتر بلاك هوك يوم الأربعاء. كانت الطائرة التي تقل 64 شخصًا على متنها قادمة للهبوط ليلاً في مطار ريغان الوطني في واشنطن - على بعد أميال قليلة من البيت الأبيض - عندما اصطدمت بمروحية تابعة للجيش الأمريكي في مهمة تدريبية. كان الغواصون يبحثون يوم الجمعة عن الجثث المتبقية في نهر بوتوماك الجليدي، بعد انتشال ما لا يقل عن 41 ضحية من الماء. وعثر المحققون يوم الجمعة على الصندوق الأسود للمروحية بعد استعادة قمرة القيادة بالفعل.

وقال عضو المجلس الوطني لسلامة النقل "تود إنمان" إن المسؤولين واثقون من إمكانية استخراج البيانات بالكامل من مسجلات الصوت وبيانات الرحلة من طائرة بومباردييه التي تشغلها شركة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز، مضيفا أن التحقيق لا يزال جاريا. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الوضوح بشأن سبب الحادث لم يردع ترامب عن التعليق المسيس.

وبدا أنه يلقي اللوم على المروحية العسكرية في منشور على منصة Truth Social، قائلاً إنها "كانت تحلق على ارتفاع عالٍ للغاية".

وجاء ذلك في أعقاب مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس ألقى فيه الجمهوري باللوم في الحادث على سلفيه الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما، مدعيا دون دليل أنهما استأجرا الأشخاص الخطأ بسبب مبادرات عدم التمييز المعروفة باسم DEI.

وقال "تشيسلي سولينبرجر"، الذي هبط بطائرة ركاب منكوبة على نهر هدسون في نيويورك في عام 2009، لشبكة إم.إس.إن.بي.سي إنه "يشعر بالاشمئزاز" لكنه "ليس مندهشا" من خطاب ترامب.

وفي الوقت نفسه، ركز خبراء الطيران على ما إذا كان طاقم المروحية قادراً على الرؤية من خلال نظارات الرؤية الليلية العسكرية، وما إذا كان برج المراقبة في مطار ريغان الوطني يعاني من نقص في الموظفين.

وقالت هيئة سلامة النقل الوطنية إن المقابلات مع الموظفين الذين كانوا في برج المراقبة وقت وقوع الحادث بدأت بالفعل.

كان هذا الاصطدام أول حادث تحطم كبير في الولايات المتحدة منذ عام 2009، والأكثر دموية منذ تحطم طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز في بيل هاربور في نيويورك عام 2001 والذي أسفر عن مقتل 260 شخصا كانوا على متنها.

وكان من بين ركاب الطائرة المنكوبة يوم الأربعاء العديد من المتزلجين والمدربين الأميركيين، والزوجان الروسيان يفغينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف ، الفائزان بلقب بطولة العالم للزوجي عام 1994.

وكان من بين الضحايا أيضًا مواطنان صينيان ومواطن فلبيني.