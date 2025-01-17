تنصيب ترامب: احتفالات ضخمة وحضور شخصيات بارزة
يصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة رسمياً في 20 يناير حيث يؤدي اليمين في احتفال كبير بحضور القادة والمفكرين من جميع أنحاء العالم.
في كل أربع سنوات، يُؤدي الرئيس الأمريكي اليمين في يوم التنصيب، سواء كان منتخباً حديثاً أو عائدا إلى منصبه، في حدث طويل الأمد من البروتوكولات والمراسم التي تتشكل من لمسات الزعيم القادم الشخصية.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لتنصيب دونالد ترامب؟: استعدوا لموسيقى "فيليج بيبل" وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما يلي لمحة عامة عن الفخامة والاحتفالات التي ستشهدها مراسم تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة السابع والأربعين:
متى سيكون الافتتاح؟
ينص دستور الولايات المتحدة على أن فترة ولاية كل رئيس جديد تبدأ عند ظهر يوم 20 يناير (أو في اليوم التالي إذا وافق التاريخ يوم الأحد).
سيؤدي ترامب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس في الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) أمام مبنى الكونجرس الأمريكي. ستكون هذه المرة الثانية التي يقوم فيها روبرتس بأداء هذا الدور لصالح ترامب.
في السنوات الأخيرة، أصبح الرؤساء يؤدون اليمين الدستورية من فوق منصة مؤقتة ضخمة تقع على الحديقة الغربية الخلابة في مبنى الكابيتول، المطلة على ناشيونال مول.
كما يلقي الرئيس الجديد خطاب التنصيب، حيث يعرض خططه للأعوام الأربعة المقبلة. وقد استهل الرئيس الجمهوري ولايته الأولى في عام 2017 بخطاب متشائم تحدث فيه عن "المجزرة الأمريكية".
وسيتم أيضاً تنصيب نائب الرئيس القادم "جيه دي فانس".
من هم المدعوون؟
في واحدة من أكثر التحولات التي شهدتها مراسم تنصيب ترامب، دعا الرئيس الجمهوري عدداً من عمالقة التكنولوجيا إلى المنصة كشخصيات مهمة. ومن بين هؤلاء:
جيف بيزوس
مارك زوكربيرج
(رئيس شركة التواصل الاجتماعي الصينية العملاقة تيك توك)
سيجلسون إلى جانب ضيوف بارزين آخرين - وإن كانوا أكثر تقليدية - مثل مرشحيه لمناصب في الحكومة.
ولم يكتف ترامب بتوثيق العلاقات مع أباطرة التكنولوجيا فحسب، بل استفادت حملته من انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ومنصة إكس المملوكة لماسك، وفيسبوك وإنستغرام التابعين لزوكربيرج.
ومن المقرر أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الحفل، على الرغم من رفض ترامب الظهور في حفل أداء القسم لبايدن عندما هزم ترامب في عام 2020.
وسوف يحضر جميع الرؤساء السابقين الأحياء - بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما - الحفل، بالإضافة إلى زوجاتهم، باستثناء ميشيل أوباما.
وهذا يعني أن هيلاري كلينتون، التي هزمها ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بالإضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي هزمها في نوفمبر/تشرين الثاني، سيكونون هناك.
رؤساء الدول عادةً لا يُدعون، لكن ترامب كسر هذا التقليد من خلال دعوة، على سبيل المثال، رئيسة وزراء إيطاليا وهنغاريا المتطرفتين، جورجيا ميلوني وفيكتور أوربان، بالإضافة إلى رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، ورئيس الصين شي جين بينغ. ومع ذلك، ليس من المؤكد أنهم سيحضرون.
كيف يمكن للجمهور أن يشاهد؟
تم توزيع أكثر من 220 ألف تذكرة على الجمهور عبر مكاتب النواب.
ولا يزال بإمكان أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذكرة رسمية مشاهدة الحفل إلى جانب عشرات الآلاف من المتفرجين الآخرين مباشرة من ناشيونال مول، على شاشات فيديو كبيرة.
وأصدرت هيئة المتنزهات الوطنية، التي تشرف على ناشيونال مول حيث يتجمع أفراد الجمهور غير الحاصلين على تذاكر لمشاهدة الحفل، تصريحاً للجنة تنصيب ترامب لحضور حشد يقدر عدده بنحو 250 ألف شخص.
من سيشارك في هذا الحدث؟
ستغني مغنية الريف الشهيرة كاري أندروود أغنية "أمريكا الجميلة" خلال مراسم أداء القسم.
وسيشارك في الحفل أيضاً المغني الريفي لي جرينوود، الذي كانت أغنيته الوطنية "God Bless the USA" نشيداً متداولاً في تجمعات ترامب السياسية.
سيتضمن التجمع الذي يسبق التنصيب يوم الأحد عرضاً لفرقة "ذا فيليدج بيبول" The Village People،الذين كان أغنيتهم الشهيرة من السبعينات "YMCA" أيضاً من أبرز أغاني تجمعات ترامب، بالإضافة إلى كيد روك وبايلي راي سايرس.
سيشارك موسيقيو الريف بمن فيهم جيسون ألدين، وراسكال فلاتس، وجافين ديجرو، بالإضافة إلى فرقة فيليج بيبول، في الحفلات الرسمية الثلاث التي ستقام بمناسبة تنصيب ترامب.
ماذا يحدث بعد الحفل؟
وبعد غداء مع زعماء الكونجرس في مبنى الكابيتول الأمريكي، سيتوجه ترامب إلى البيت الأبيض في موكب على طول شارع بنسلفانيا، يرافقه موكب من الأفواج العسكرية وفرق الموسيقى المدرسية والعربات ومجموعات المواطنين.
وسوف يتابع الرئيس الجديد وضيوفه بقية مسيرات العرض من منصة الاستعراض.
وأشار ترامب إلى أنه يستعد لتوقيع عدة أوامر تنفيذية في وقت مبكر من يومه الأول في منصبه، بهدف التراجع عن العديد من سياسات إدارة بايدن.
وقال مصدران مطلعان على التخطيط إنه كان يستعد لطرح مجموعة كبيرة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات التي قد تتجاوز المئة في اليوم الأول وما بعده.
ومن بين الوعود العديدة التي تعهد بها ترامب في اليوم الأول، إطلاق برنامج ترحيل جماعي وزيادة عمليات التنقيب عن النفط. كما أشار إلى أنه قد يبدأ في منح العفو فوراً للمشاغبين في أحداث 6 يناير، وهم من أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول في 2021.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على أوامر تمنح مسؤولي الهجرة مزيداً من الحرية لاعتقال المهاجرين الذين ليس لديهم سجلات إجرامية، وإرسال المزيد من القوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي.
وستشمل الأوامر حملة لزيادة إنتاج الطاقة ومتابعة الوعد الذي طالما كرره ترامب في حملته الانتخابية بـ "الحفر، يا حبيبي، الحفر".
وبعد ذلك، ستُقام الحفلات. يُتوقع أن يحضر ترامب جميع حفلاته الافتتاحية الرسمية الثلاثة في مساء يوم الاثنين. كما هو مخطط، سيقام أكثر من ١٢ احتفالا أخر.
إلى جانب الحفلات، سيقيم ترامب "تجمع انتصار جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في ساحة كابيتال وان في وسط واشنطن الليلة التي تسبق حفل التنصيب.
من يدفع التكاليف؟
ويتم تمويل الأحداث الرسمية من قبل لجنة تنصيب ترامب، والتي يرأسها حلفاء ترامب منذ فترة طويلة ستيف ويتكوف، وهو مطور عقاري اختاره ترامب ليكون مبعوثه إلى الشرق الأوسط، وكيلي لوفلر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق ومرشح ترامب لرئاسة إدارة الأعمال الصغيرة.
وستكون اللجنة مسؤولة عن تغطية تكاليف كل شيء باستثناء حفل أداء القسم في الكابيتول، والذي يتحمله دافعو الضرائب.
وتعهد بيزوس وزوكربيرج بالتبرع بمبلغ مليون دولار لكل منهما للجنة، كما فعل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي. كما تبرع كل من أوبر ورئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي بمبلغ مليون دولار للصندوق لكل منهما.
جمع ترامب مبلغاً قياسياً قدره 106.7 مليون دولار لاحتفالات تنصيبه في عام 2017. وجمعت لجنته أكثر من 170 مليون دولار هذه المرة، وفقاً لتقارير إعلامية.
(مدخلات من رويترز، فرانس برس)