تنصيب ترامب: احتفالات ضخمة وحضور شخصيات بارزة

ومن بين الوعود العديدة التي تعهد بها ترامب في اليوم الأول، إطلاق برنامج ترحيل جماعي وزيادة عمليات التنقيب عن النفط. كما أشار إلى أنه قد يبدأ في منح العفو فوراً للمشاغبين في أحداث 6 يناير، وهم من أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول في 2021.