تنصيب ترامب: إشارات مثيرة وملابس تلفت الانتباه

لكن خبراء قالوا إن هذا لا علاقة له بالقسم. وقال "جيريمي سوري" أستاذ التاريخ بجامعة تكساس في أوستن وباحث في شؤون الرئاسة لـ"رويترز": "لا يوجد شيء في الدستور يقول إن على الرئيس أن يربط هذا بالرب بأي شكل من الأشكال. القسم هو للدستور".