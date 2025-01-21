تنصيب ترامب: إشارات مثيرة وملابس تلفت الانتباه
تم تنصيب "دونالد ترامب" كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في 20 يناير، متعهداً بإطلاق "العصر الذهبي لأمريكا". وقد شهد حفل التنصيب أحداثاً ملفتة، من أزياء أثارت الدهشة، إلى إشارات يد أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تساؤلات حول صحة القسم.
وقد بدأت رئاسة "ترامب" بداية حافلة، حيث قام بتعيين نحو 100 مسؤول تنفيذي في أول يوم له في منصبه. وفيما يلي بعض اللحظات خلال مراسم أداء اليمين التي أثارت جدلاً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت.
"أجواء نازية"
كان الملياردير "إيلون ماسك" أحد أولئك الذين احتفلوا بفوز "ترامب" بكل حيوية، حيث بدأ في الرقص، وصاح قائلاً: "نعم"، بل حتى أحضر ابنه "إكس" إلى المسرح في مرحلة ما.
ومع ذلك، أثارت إشارة يده أثناء ظهوره انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها تشبه التحية النازية. ورغم أن رابطة مكافحة التشهير اختلفت مع هذا الرأي، إلا أن مستخدمي الإنترنت عبروا عن انتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي."
وقد عض شفته السفلى، ثم وضع يده اليمنى على قلبه، وأصابعه متباعدة، ثم مدّ ذراعه اليمنى بقوة، بزاوية صاعدة، وراحة يده لأسفل وأصابعه متلاصقة. ثم استدار وقام بنفس الإشارة باليد للجمهور خلفه.
ولم يتراجع "ماسك" عن موقفه، وردّ قائلاً: "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل. إن الهجوم بادعاء أن الجميع من أتباع "هتلر" أمر مرهق للغاية"، وذلك في بيان نشره على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس".
ملابس مثيرة للدهشة
وبينما كانت "ميلانيا ترامب" ترتدي قبعة عريضة الحواف وسترة زرقاء داكنة متوسطة الطول، تساءل البعض عمّا إذا كانت تحاول عمداً الابتعاد عن زوجها. وعندما انحنى "دونالد ترامب" لتقبيل خد زوجته، اعترضت القبعة طريقه (حرفياً).
رغم أن البعض شبه ظهورها بالشخصية الخيالية اللصة "كارمن ساندييغو"، قال آخرون إن حضورها "حوّل الزي وجعله قوياً".
وتعرّضت "لورين سانشيز"، خطيبة "جيف بيزوس"، لانتقادات شديدة عبر الإنترنت بسبب "ارتدائها ملابس غير لائقة" حيث ارتدت قميصاً من الدانتيل مستوحى من الملابس الداخلية تحت سترة بيضاء، وهو الزي الذي وجده بعض مستخدمي الإنترنت "كاشفاً".
وفي هذه الأثناء، نشر أحد مستخدمي موقع "إكس" صورة أثارت الكثير من السخرية عبر الإنترنت، حيث ظهر فيها "مارك زوكربيرج" وهو يحدّق في "سانشيز".
هل القسم صحيح؟
وعندما أدّى "ترامب" القسم الدستوري يوم الاثنين وهو يرفع يده اليمنى، لم يضع يده اليسرى على الكتابين المقدسين اللذين كانت تحملهما زوجته "ميلانيا".
وأثارت هذه الخطوة فضول الناس على الإنترنت، وكان أكثر ما بحث عنه الأمريكيون على جوجل فيما يتعلق بـ"ترامب" بعد ظهر يوم الاثنين هو عدم وضع يده على الكتاب المقدس، وفقاً لـ"رويترز".
لكن خبراء قالوا إن هذا لا علاقة له بالقسم. وقال "جيريمي سوري" أستاذ التاريخ بجامعة تكساس في أوستن وباحث في شؤون الرئاسة لـ"رويترز": "لا يوجد شيء في الدستور يقول إن على الرئيس أن يربط هذا بالرب بأي شكل من الأشكال. القسم هو للدستور".
رسالة من بايدن
تفاجأ "ترامب" بلفتة من "جو بايدن" حين اكتشف ظرفاً أبيض يحتوي على الرقم '47' مكتوبة بخط بايدن.
ولم يكن الرئيس على علم بالرسالة، وعندما سئل عمّا إذا كان "بايدن" قد ترك له رسالة تسليم تقليدية، قام بالتحقق من داخل درج مكتب "ريزولوت" التاريخي.
وقال "ترامب" وهو يستخرج مظروفاً أبيضاً يحمل الرقم "47" بخط يد "بايدن": "أوه! ربما مرّت سنوات قبل أن نحصل عليه".
ولكن قبل أن يغادر بايدن، كانت الصور قد أُزيلت من جدران الجناح الغربي وكانت الشاحنات متوقفة في الممر.