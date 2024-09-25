تعاون إماراتي أمريكي يعزز تدريب رواد الفضاء في مركز "جونسون"

وفي ضوء هذا الاجتماع، قال "داني سيبرايت"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: "سوف يكون المريخ ومشروع أرتميس محور الاهتمام... هذا المشروع الفضائي يهدف إلى جعل القمر نقطة انطلاق للمستقبل. ولدى الوكالتين بالفعل برنامج مدته 10 إلى 15 عاماً. ولن ينموا فقط بفضل رواد الفضاء أنفسهم، بل سينموان أيضاً من خلال البحث والتطوير الحقيقي، مع عمل الفرق معاً لإنشاء مشاريع جديدة".