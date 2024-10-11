الشفق القطبي يضيء سماء "ماساتشوستس"

تم التقاط بعض الصور الخلابة للشفق القطبي الليلة الماضية من قبل هيثم حمدي، عضو مركز الفلك الدولي في الولايات المتحدة.

وتم إطلاق هذا العرض الضوئي المذهل بواسطة عاصفة مغناطيسية من الدرجة الثالثة (G3)، والتي كانت مدفوعة بانبعاثات شمسية مكثفة.

وفي الصور المذهلة، يمكن رؤية اللونين الأحمر والأخضر الزاهيين في السماء، وهو تأثير مذهل ناتج عن تأين جزيئات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي، بسبب الجسيمات المشحونة التي تم إطلاقها أثناء العاصفة الشمسية.